В бан! Или ответ Цукерберга на запрет въезжать в Россию

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Москва запретила въезд в Россию главе концерна Meta Марку Цукербергу. В концерн входят Facebook и Instagram, запрещенные в РФ после вторжения России в Украину. Ответ Цукерберга мог быть и таким.
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По решению суда деятельность Meta в РФ запрещена. По словам представителя Генпрокуратуры РФ, использование Facebook, Instagram "не в целях экстремизма не должно рассматриваться как поддержка экстремистской организации".
Соцсеть Rossgram должна заменить Instagram, объявленный экстремистским и запрещенный в России. В назначенное время соцсеть не заработала, сообщают СМИ.