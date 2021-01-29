 Meta потеряла 200 млрд долларов из-за оттока молодежи в другие соцсети | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.02.2022

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Мир

Meta потеряла 200 млрд долларов из-за оттока молодежи в другие соцсети

Инвесторы испугались снижения числа ежедневных пользователей Facebook, из-за чего акции материнской компании Meta за день обвалились на 20%.

Глава концерна Meta Марк Цукерберг

Глава концерна Meta Марк Цукерберг

Акции компании Meta, которая владеет социальной сетью Facebook, 3 февраля за один день потеряли более 20% стоимости (около 200 млрд долларов) на торгах на Нью-Йоркской бирже. Вызвано это тем, что впервые за 18-летнюю историю у Facebook снизилось количество ежедневных активных пользователей. Согласно отчету компании за четвертый квартал 2021 года, этот показатель в октябре-декабре прошлого года составил на один миллион пользователей меньше (1,929 млрд), чем в третьем квартале (1,93 млрд).

Отчасти это вызвано растущей конкуренцией между Facebook, с одно стороны, и Youtube и Tik Tok ,с другой, которые все больше привлекают молодых пользователей. При этом по сравнению с 2020 годом, число активных ежедневных пользователей Facebook возросло на 5 процентов.

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг анонсировал слабый рост доходов концерна в текущем квартале - опять же из-за роста конкуренции между различными соцсетями в борьбе за внимание и время пользователей, которая сказывается и на Instagram и  WhatsApp, тоже принадлежащих Meta.  

В ходе торгов на бирже пострадали акции множества других соцсетей, стриминговых сервисов и технологических компаний: Twitter (-8%), Pinterest (-10%) и Snap (-18%), Spotify (-22%), Amazon (более 3 процентов).

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  • Белый Дом

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Белый дом

    Среди государственных учреждений и т.п. в рейтингах агентства Burson-Marsteller лидирует американский Белый дом: восемь миллионов абонентов. В десятку самых посещаемых Facebook-профилей государственных структур входит и официальная страница ведомства президента Украины.

  • Барак Обама

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Вне конкуренции

    Барак Обама больше не является президентом США, но его профиль в сети Facebook по-прежнему насчитывает примерно 54 с половиной миллиона подписчиков.

  • Ангела Меркель и Дмитрий Медведев

    Мировые лидеры в сети Facebook

    В списках также значатся

    У канцлера Германии Ангелы Меркель - 2,4 миллиона подписчиков в Facebook. У премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева – полтора миллиона.

  • Матрешки Дональд Трамп и Владимир Путин

    Мировые лидеры в сети Facebook

    Дружественное абонирование

    Мировые лидеры охотно подписываются друг на друга - видимо, из вежливости. Как выяснило агентство Burson-Marsteller, почти каждая вторая из 590 страниц, изученных в исследовании, абонирует как минимум одну другую страницу из этого числа. Подписчиком Трампа, например, является, как говорится в исследовании, российский МИД.

    Автор: Элла Володина


 

Контекст

Компания Facebook сменила название на Meta, но имя соцсети остается

Марк Цукерберг объявил о ребрендинге Facebook. Новое название Meta отражает цель создать вселенную виртуальной реальности с эффектом присутствия. Соцсеть и другие приложения сохранят старые названия.  

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