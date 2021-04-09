Мужчины и женщины лгут в соцсетях по-разному? Что выяснили ученые

В социальных сетях много неправды, и этим никого не удивишь. Но мужчины и женщины обманывают по-разному, тем более - в разных странах. Об этом и других особенностях того, как мы представляем себя в Facebook, Instagram и других социальных платформах, DW поговорила с сотрудницей Роттердамского университета, уроженкой Украины Дашей Колесник. Ее совместное с коллегами исследование опубликовал в ноябре выходящий в США журнал по психологии Psychological Science.

DW: Перед началом исследования у вас, очевидно, была рабочая гипотеза о том, что мы все или многие из нас лгут в соцсетях, и вы хотели точно узнать, сколько процентов мужчин и женщин говорят неправду?

Даша Колесник: У нас не было предположения, что все врут, но мы ожидали определенного уровня неправдивой информации о себе. В этом исследовании нас также интересовали гендерные различия: мы хотели понять, кто обманывает больше - мужчины или женщины. Мы ожидали, что мужчины будут больше говорить неправду о работе и доходах, а женщины - о внешности, поскольку это более важно с эволюционной точки зрения. Мы обнаружили, что различия есть, но они небольшие. В среднем женщины обманывают чуть чаще мужчин (20 и 18 процентов соответственно), хотя, конечно, среди обоих полов есть вариации в поведении.

Даша Колесник

- Вы провели исследование в 25 странах. Что для вас стало главным открытием?

- Мы смогли определить процент тех, кто обманывает в социальных сетях. Но важно отметить, что это касается только тех аспектов, которые мы исследовали: личные достижения, карьера, доход, внешность, возраст. Мы выявили большие различия - от пяти процентов в Нидерландах до почти 50 процентов в некоторых азиатских странах: Китай, Индия, Таиланд. Россия была примерно в середине списка.

Респонденты признались, что они как минимум один раз лгали в соцсетях. Мы предполагаем, что это может быть связано с культурными различиями. Кроме того, чем меньше развита страна, тем больше люди обманывают в соцсетях. Но поскольку это все основано на личных анкетах, мы не можем утверждать, что есть такая связь. В любом случае, пользователям соцсетей стоит задуматься, что немалая часть красивых фотографий там может быть результатом работы фотошопа. У этого есть негативный аспект, например, могут пострадать подростки или люди с низкой самооценкой.

- Чем вы объясняете очень низкий показатель Нидерландов?

- Думаю, что это действительно связано с культурой, с тем, что в обществе не принято хвастаться. Когда я переехала в Нидерланды из Киева, меня удивило то, что очень трудно судить по внешности о благосостоянии человека. Есть очень богатые люди, которые носят дешевую одежду и ездят на работу на обычном велосипеде. Возможно, это протестантское наследие. То, что голландцы не врут о доходах, меня не удивило. Большинство из них - зажиточные люди, им это не нужно.

- Что удивило вас больше всего?

- Во всех странах жители больше говорят неправду о внешности и меньше о доходах. В Австралии же обратная ситуация. Там люди намного больше говорят неправду о доходах. Я не знаю, почему это так.

- Есть ли соотношения с возрастом? Можно предположить, что, чем старше люди, тем больше они обманывают, пытаясь выглядеть моложе?

- Нет, на самом деле ситуация обратная. Чем старше люди, тем правдивее они пишут о себе в соцсетях. Мы не знаем, с чем это связано, но некоторые ученые говорят, что с возрастом мы становимся более самодостаточными и не настолько нуждаемся в социальном одобрении, как в юном возрасте.

- О чем врут больше всего? Возраст, внешность, работа?

- Это зависит от страны. В России самый высокий показатель касался тех, кто выкладывал более старые фотографии, чтобы казаться привлекательнее, - 38 процентов респондентов. Очень многие подделывают фотографии. На втором месте в РФ - ложь о заработке (24 процента), на третьем - редактирование внешности при помощи специальных программ (20 процентов).

На момент, когда мы собирали данные несколько лет назад, технологии не были такими развитыми, как сейчас. Например, чтобы избавиться от морщин, нужно было загружать фото в компьютер. То есть это было относительно сложно, но люди это делали. О доходах и работе тоже врут много. Когда мы говорим "врут", то имеем в виду все формы обмана. Это не обязательно будет фраза вроде "Я работаю в компании Facebook", но, например, поставить тег на фотографии в офисе Unilever это тоже часть того, как люди хотят произвести впечатление. Это можно сравнить с фотографией возле престижной машины, где люди не говорят о том, их она - или нет.

- Чем Россия отличается от других стран?

- В России показатель гендерных отличий - один из самых высоких: разрыв составляет почти 11 процентных пунктов. 20 процентов российских мужчин говорили в соцсетях неправду о своих достижениях, в то время как среди россиянок таких чуть больше восьми процентов. Такой разрыв больше только в Италии - 14 процентных пунктов, а в Польше, например, он почти такой же. Можно предположить, что в России мужчины испытывают социальное давление , считается, что они должны быть кормильцами семьи.

- Какой ваш главный совет пользователям соцсетей? "Осторожно, вас могут обмануть?"

- Главный совет - относитесь критично к любой информации, включая социальные сети.

- Стоит ли быть более честными?

- У обмана есть свои плюсы и минусы, как у любого поведения. Мы не всегда обманываем сознательно. Иногда, если вы убираете морщины или слегка меняете цвет лица, это просто желание хорошо выглядеть. Это не преследует целью причинить вред кому-то, кто смотрит эти фотографии. К тому же, есть исследования, которые показывают, что использование социальных сетей может оказывать усиливающий эффект. Например, люди смотрят на свои фотографии, и это дает им ощущение уверенности, потому что это красивые фотографии. То есть я бы не стала говорить, что никогда не нужно лгать в соцсетях. Но пользователям я бы посоветовала быть осторожными и не воспринимать все за чистую монету.

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