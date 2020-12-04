Комментарий: Мужиком в России быть трудно

Кремль переписал Конституцию России, заложив туда ценности, на которых выросло поколение Владимира Путина. И не останавливаясь катится дальше, навязывая современному российскому обществу под видом нравственных устоев устаревшие стандарты токсичной маскулинности, которые серьезно мешают большинству жить. Причем, в первую очередь, самим российским мужчинам, продолжительность жизни которых по-прежнему значительно меньше, чем у женщин.

Дискриминация по половому признаку

4 декабря журналист Илья Азар подал в Европейский суд по правам человека в Страсбурге жалобу на свой незаконный арест в России. В жалобе он среди прочего говорит о допущенной в отношении него дискриминации по половому признаку. Так, российское законодательство предполагает, что у мужчин нет такого же права, как у женщин, заниматься воспитанием своих детей. Административный арест, например, назначается без проблем отцам - а матери, имеющие детей до 14 лет, от него освобождены.

Таких положений родом из прошлого - а то и позапрошлого - века в российских законах пруд пруди. Участники прошедшего 5 декабря в Москве первого образовательного фестиваля MaleFest посмотрели статистику ЕСПЧ и убедились, что количество исков от российских мужчин о дискриминации по половому признаку растет. В самой России такие иски тоже встречаются все чаще, хотя и касаются чаще всего развода, во время которого российские суды в более чем 90% случаев выступают на стороне матери.

Иван Преображенский

Взамен этого "поражения в правах" российские мужчины получают, например, эксклюзивную обязанность защищать Родину по призыву в рядах Вооруженных сил. Там из них, как любят выражаться россияне старшего поколения, "мужика сделают". Но насколько приспособлен такой "мужик" к жизни в современном обществе?

Синий - для мальчиков

Мой сын регулярно смотрит российские мультики. Чаще всего они созданы при финансовой поддержке Минкультуры или Фонда кино и других госорганизаций. И после них регулярно выдает стереотипные формулировки вроде "девчонки - это отстой" или "мальчики на плачут". Девочки, насколько я знаю, в свою очередь, рассказывают, что "все мальчишки тупые". Российские пропагандисты точно уверены, что, навязывая такие токсичные стереотипы, они готовят детей к гармоничным отношениям?

Все мы иногда плачем. Но в мультиках, кино, сериалах и бездарных телевизионных ток-шоу российских налогоплательщиков постоянно потчуют патриархальной чепухой за их же деньги. Потому что новые "кремлевские старцы" так видят мир.

Они - да, но не общество, которое изменилось. Среди россиян, например, 91% опрошенных социологами заявляют, что муж и жена в равной степени должны вести домашнее хозяйство. И российская реальность приближается к этому стандарту. В отличие от 2011 года, в 2020-м 52% ответили социологам, что в большинстве известных им семей так дело и обстоит. Среди российских студентов только 9% выбирают архаичную модель, гдемужчина работает, а женщина "ведет дом".

Российские мужчины пытаются выживать

Реальность такова, что российский мужчина вдвое реже ходит к врачам. Он же мужик, он выдержит! Алкоголь, как обязательная часть общения с друзьями, постоянная ответственность и стресс, армия и другие подобные "радости" жизнь ему тоже не продлевают.

Россияне мужского пола считают, что могли бы прожить в среднем до 74 лет, хотели бы до 84-х, но в реальности хорошо, если они доживут до 68-ми. В общем, стабильно лет на 10 меньше, чем средняя россиянка.

Как и во всем мире, на мужчин в России приходится примерно три четверти самоубийств. Причем, в отличие от большинства европейских государств, Россия к тому же еще и является страной, которая регулярно участвует в военных конфликтах, что тоже не продлевает жизнь "настоящим мужикам".

Можно сколько угодно биться головой об стену и стенать, что "Россия вымирает" и всеми доступными способами, включая угрозу ограничения абортов, заставлять женщин рожать. Но при таком отношении к мужчинам не спасет никакая демографическая политика.

Субъективная реальность гендерного равенства

Жизнь российского общества в последние полвека серьезно изменилась. И надо риторику власти приводить в соответствие с реальностью. Есть простой рецепт продлить мужчинам жизнь - снять с них моральную ответственность за то, за что они по факту давно не отвечают. Перестать из каждого утюга трубить о том, что "мужчина не плачет" и "за все в ответе".

Не надо обратных перекосов, не надо убеждать мужчин носить юбки или чем там пугают защитники архаичных ценностей. Достаточно отключить пропагандистский пресс и не задавать ложный стандарт жизни. Граждане России сами разберутся, как им строить семью и кто тут "кормилец". Потому что настоящий мужик - это, в первую очередь, ответственность за самого себя, а лучший отец, который нужен любым детям - это живой отец.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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