Илья Азар подал иск против России в ЕСПЧ

Журналист и муниципальный депутат Москвы Илья Азар подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, сообщил "Коммерсант" в пятницу, 4 декабря. Жалоба касается административного ареста на 15 суток, под который его поместили в конце мая за участие в одиночном пикете. Азар считает, что российские власти нарушили ряд статей Конвенции о защите прав человека: право на свободу и личную неприкосновенность, на справедливое судебное разбирательство, на уважение частной и семейной жизни и на свободу выражения мнения.

Он также просит суд признать, что Россия нарушила 14-ю статью конвенции, которая запрещает любую дискриминацию, сообщил адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев, который представляет интересы журналиста. Речь идет о дискриминации по половому признаку. В жалобе говорится, что власти лишили Азара возможности заниматься воспитанием двухлетней дочери, поместив его под арест. В России "административный арест не назначается женщинам, имеющим детей до 14 лет, но назначается мужчинам, имеющим таких же детей", отметил Азар.

Илья Азар был задержан 26 мая у здания МВД. Он вышел с одиночным пикетом в поддержку "омбудсмена полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд Москвы 28 мая признал Азара виновным в повторном нарушении порядка организации либо проведения пикетирования и назначил ему 15 суток административного ареста. Позже Мосгорсуд сократил наказание до 10 суток ареста. После этого на Петровке ежедневно совершались попытки провести одиночные пикеты в знак солидарности с Азаром. Там задерживали журналистов, муниципальных и городских депутатов, активистов.

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Смотреть видео 03:16 Поделиться Как в России преследуют даже за одиночный пикет Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/3kpJA Как в России стали жестче преследовать даже за одиночный пикет