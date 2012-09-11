Королевство Нидерланды

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Фото: Hilda Weges/Zoonar/picture alliance
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Составное суверенное демократическое государство в Западной Европе и Карибском бассейне.
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Новости
2 ч. назад
2 ч. назад
Нидерланды передали Украине 300 тонн энергооборудования
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Контекст
ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года
ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года
ЕСПЧ признал свою юрисдикцию по иску "Украина и Нидерланды против РФ" о действиях сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
Правосудие и закон
25.01.2023
25 января 2023 г.
Призывники из РФ могут просить убежища в Нидерландах
Призывники из РФ могут просить убежища в Нидерландах
Российские призывники по-прежнему могут находиться в Нидерландах или ехать туда, если хотят уклониться от службы.
Конфликты
03.01.2023
3 января 2023 г.
Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе
Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе
В Гааге 17 ноября огласят приговор обвиняемым из РФ и Украины по делу о сбитом над Донбассом в 2014 году "Боинге".
Правосудие и закон
16.11.2022
16 ноября 2022 г.
Экономия газа: чему можно научиться у Нидерландов
Экономия газа: чему можно научиться у Нидерландов
"Газпром" возобновил поставки по "Северному потоку". Но многие в ЕС продолжают искать пути сокращения потребления газа.
Экономика и бизнес
22.07.2022
22 июля 2022 г.
Суд по делу МН17: в чем защита обвинила прокуратуру
Суд по делу МН17: в чем защита обвинила прокуратуру
На заседании по делу о сбитом малайзийском "Боинге-777" адвокаты озвучили свою позицию в ответ на аргументы прокуратуры.
Политика
09.06.2022
9 июня 2022 г.
Торговля кокаином: за что убили голландского журналиста
Торговля кокаином: за что убили голландского журналиста
В Амстердаме начался процесс по делу о громком убийстве журналиста де Вриса, вышедшего на след наркоторговцев.
Преступность
07.06.2022
7 июня 2022 г.
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История
26.01.2022
26 января 2022 г.
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Мнения
В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
15.11.2019
15 ноября 2019 г.
Нидерланды остановили волну популизма
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
16.03.2017
16 марта 2017 г.
Референдум в Нидерландах - обман избирателей
Барбара Везель
Комментарий
07.04.2016
7 апреля 2016 г.
Нидерланды незаменимы в "северной фракции" еврозоны
Андрей Гурков
Комментарий
Экономика и бизнес
11.09.2012
11 сентября 2012 г.
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