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Фото: Hilda Weges/Zoonar/picture alliance

Королевство Нидерланды

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Составное суверенное демократическое государство в Западной Европе и Карибском бассейне.

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Новости

2 ч. назад

Нидерланды передали Украине 300 тонн энергооборудования

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Контекст

Здание ЕСПЧ в Страсбурге

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

ЕСПЧ: Россия контролирует часть Донбасса с мая 2014 года

ЕСПЧ признал свою юрисдикцию по иску "Украина и Нидерланды против РФ" о действиях сепаратистов в Донбассе в 2014 году.
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Призывники в аннексированном Россией Крыму

Призывники из РФ могут просить убежища в Нидерландах

Призывники из РФ могут просить убежища в Нидерландах

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Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

Приговор по делу MH17: самое важное о судебном процессе

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Пламя газовой горелки

Экономия газа: чему можно научиться у Нидерландов

Экономия газа: чему можно научиться у Нидерландов

"Газпром" возобновил поставки по "Северному потоку". Но многие в ЕС продолжают искать пути сокращения потребления газа.
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Обломки сбитого "Боинга"

Суд по делу МН17: в чем защита обвинила прокуратуру

Суд по делу МН17: в чем защита обвинила прокуратуру

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Торговля кокаином: за что убили голландского журналиста

Торговля кокаином: за что убили голландского журналиста

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В деле MH17 Европа поверит суду, а не Кремлю

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