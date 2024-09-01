Полиция ФРГ охотится за нидерландской "мокромафией"

Полиция Германии предупредила о проникновении в страну оргпреступности из Нидерландов, после того как тамошняя "мокромафия" оказалась причастной к делу о похищении и пытках в Кельне.

Опасения по поводу возможных мафиозных войн между нидерландскими и немецкими криминальными группировками усилились после того, как сорвавшаяся наркосделка, судя по всему, привела в начале августа к похищению и пыткам мужчины и женщины на западе Германии.

Два человека, которые, по всей видимости, входили в немецкую организованную преступную группу, были освобождены в результате полицейской операции в Кельне. Кроме того, были арестованы четыре человека и проведены обыски шести объектов недвижимости в городе, в ходе которых задержали еще двоих. При этом в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия за последние три недели прогремело семь взрывов, связанных с попытками кражи наличных из банкоматов.

Предполагается, что все эти преступления были совершены так называемой мокромафией - этим термином в СМИ Нидерландов и Германии описывают несколько мафиозных группировок, которые первоначально возникли на основе нидерландской марокканской общины в 1990-х годах. Нидерландская мафия - лишь одна из многих, Европол исходит из существования по всему континенту 821 организованной криминальной группировки, в которых насчитывается более 25 000 членов.

Мафия не только марокканская и нидерландская

Хотя сам термин "мокромафия" обрел широкое распространение, не в последнюю очередь благодаря названию популярного нидерландского сериала (сейчас идет шестой сезон, показывают его и в Германии), большинство криминологов и полицейских согласны с тем, что эта преступная группировка больше не имеет единой этнической идентичности.

"Так называемая мокромафия начала ввозить в Нидерланды каннабис в 1990-х, затем расширила свой бизнес, включив в него импорт кокаина, - рассказал в интервью DW Дирк Пеглов (Dirk Peglow), глава Германского союза сотрудников уголовного розыска (Bund Deutscher Kriminalbeamter, BDK). - Таким образом, мы имеем дело с группой, чьи структуры существуют уже несколько десятилетий".

И они гораздо более склонны к насилию, чем организованные преступные группировки в Германии. В СМИ курсируют страшные истории о "мокромафии", в том числе о камерах пыток, отрубленных головах, оставленных у баров, и даже о предполагаемых планах похищения 18-летней кронпринцессы Амалии. Известный нидерландский криминолог Сирилл Фейнаут подсчитал, что от рук боевиков "мокромафии" ежегодно гибнут от 10 до 20 человек.

Немецкие преступные группировки еще не прибегали к подрыву банкоматов, говорят эксперты-криминологи Фото: Fotostand/IMAGO

"Во всех подобных группах уровень насилия очень высок, - констатирует Махмуд Джараба, эксперт-криминолог из исследовательского центра "Ислам и право в Европе" Университета имени Фридриха Александра в Эрлангене и Нюргберге. - Но в этой готовность к нему выше обычного". По словам Джарабы, немецкие мафиози еще не прибегали к подрыву банкоматов.

Но с точки зрения структуры и преступного бизнеса, которым они занимаются, банды из обеих стран похожи, уточняет эксперт. "Арабские кланы в Германии не так уж сильно отличаются друг от друга: основные игроки происходят из определенной семьи, но это не закрытые группы, - пояснил Джараба в интервью DW. - Без своих сетей внутри и за пределами Германии и Нидерландов они бы не выжили".

Цель громких убийств - заставить замолчать свидетелей и соперников

О беспределе "мокромафии" в Нидерландах стало известно в 2021 году в связи с убийством Петера де Вриса - известного местного журналиста, который много писал об оргпреступности в стране и был убит выстрелом в голову в Амстердаме после выступления на телевизионном ток-шоу.

Петер де Врис (фото из архива) Фото: dpa

То убийство стало одним из трех, рассматривавшихся в ходе так называемого процесса "Маренго" (название для него было выбрано компьютером произвольно, оно обозначает вид шерстяной ткани и присущий ему цвет, оттенок серого), который продолжался шесть лет. Несколько членов банды, включая ее главаря Ридуана Таги, были обвинены в многочисленных убийствах и покушениях на убийство. В феврале нынешнего года все 17 подсудимых получили длительные тюремные сроки, в том числе пожизненное заключение для Таги и еще трех человек.

Помимо Петера де Вриса, бандиты убили также брата главного свидетеля обвинения Набиля Б. и его адвоката. В июне суд в Амстердаме признал шестерых подсудимых виновными в убийстве де Вриса.

"Мокромафия" уже действует в Германии

Несмотря на все эти успехи юстиции, преступные сети, похоже, процветают и распространяются и в Германии. "В Северном Рейне - Вестфалии мы убедились, что эта группировка уже активно действует в ФРГ и проявляет жестокость в своей преступной деятельности - ее членов не останавливают ранения и даже убийства посторонних людей", - отмечает Дирк Пеглов из BDK.

Хотя недавнее похищение в Кельне показало, что между криминальными группами может вспыхнуть вражда, обычно они находятся в тесном взаимодействии, при этом немецкие бандиты закупают кокаин и героин у своих нидерландских коллег. "Отношения и сотрудничество между различными мафиозными группировками Германии и Нидерландов сохранились и по сей день", - уверен Махмуд Джараба из исследовательского центра "Ислам и право в Европе".

Махмуд Джараба Фото: Privat

Исследователи не знают точно, когда "мокромафия" начала продвигаться в Германию, и какие именно преступления, совершенные здесь, могли быть заказаны этой группировкой. Тем не менее в последние годы полиция ФРГ и Нидерландов заявляла, что благодаря анализу приложений для обмена сообщениями удалось собрать гораздо больше информации о международных сетях оргпреступности.

Со своей стороны, Дирк Пеглов предупреждает, что немецкие власти должны делать больше для поддержки полиции в ее усилиях по предотвращению распространения сферы деятельности нидерландской мафии в ФРГ. "Мы не можем ждать, пока здесь будут созданы такие же структуры, как в Нидерландах, - подчеркнул Пеглов. - Мы должны очень тесно сотрудничать с их полицией и не допустить того, чтобы инциденты, подобные тому, что недавно произошел в Северном Рейне - Вестфалии, стали у нас нормой".

Однако без дополнительных ресурсов, по мнению Махмуда Джарабы, у немецкой полиции мало шансов в борьбе против таких криминальных структур. "У нас крайне мало возможностей для противодействия этому явлению, потому что в большинстве случаев они приезжают из Нидерландов, у них есть пути отхода и люди, которые с ними сотрудничают", - резюмировал Джараба.