Улица в честь Навального в Гааге. Почему власти пока против?

Переименования переулка в Гааге, где расположено посольство РФ, в честь погибшего российского оппозиционера Алексея Навального, намерена добиваться его команда в Нидерландах, несмотря на отказ городских властей. Об этом DW сообщил член команды Навального в этой стране Сергей Горбунов в четверг, 30 мая. По его словам, сейчас активисты готовят свою официальную позицию в ответ на письмо от городского совета Гааги, полученное ими накануне.

Почему власти Гааги против переименования

В документе, датированном 28 мая, который имеется в распоряжении DW, городской совет Гааги заявил, что считает невозможным переименование переулка Андриса Бикера в честь Алексея Навального по ряду причин. Во-первых, название улицы может быть изменено только в случае крайней необходимости, например, для удобства поиска и безопасности. Во-вторых, это повлекло бы за собой смену адреса не только для российского посольства, но и для других помещений в этом переулке, что чревато финансовыми последствиями и возражениями. В-третьих, по местным правилам, для переименования еще слишком рано - с момента смерти человека, именем которого предлагается назвать улицу или переулок, должно пройти не менее 10 лет. Это связано с тем, что за это время его биография должна быть тщательно изучена.

"Мы понимаем, какие эмоции и обязательства стоят за вашей просьбой, и ценим время и усилия, которые вы потратили на объяснение своей позиции, - заявили в горсовете Гааги. - Мы признаем поддержку, оказанную вашей петиции, и высоко ценим вашу приверженность демократическим ценностям и правам человека". Власти города также призвали активистов продолжать участвовать в общественных дискуссиях и инициативах, демонстрирующих ценности, за которые выступал Алексей Навальный.

Активисты предлагают компромисс

Со своей стороны, команда Навального в Нидерландах считает, что в этой ситуации возможен компромисс. Например, переименовать лишь ту часть переулка, в которой находятся всего три помещения. "Что касается финансовых возражений, то в других муниципалитетах их удалось избежать заранее, предоставив компенсацию в размере 500 евро за каждый адрес", - сказано в заявлении активистов. Кроме того, они убеждены, что подобный политический жест должен быть сделан как можно раньше: "Сигнал для России не имеет смысла через 10 лет. В случае с Навальным 10 лет не нужны, чтобы тщательно расписать его жизненный путь. Это можно сделать, как минимум, до конца 2024 года, а возможно, и гораздо раньше".

В связи с этим команда Навального планирует провести в Гааге 4 июня марш от посольства РФ к администрации города в память о погибшем оппозиционном политике и с требованием переименовать переулок в его честь. В акции примет участие и автор петиции о переименовании, нидерландка Лисса Хольманн. Она подала обращение в мэрию "политической столицы" Нидерландов 4 апреля, когда его подписали 85 тысяч человек. Теперь активисты агитируют подписавшихся принять участие в шествии.