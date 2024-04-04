В мэрию Гааги подали петицию об улице Навального

Петицию о переименовании в Нидерландах переулка, на котором находится российское посольство, в переулок Алексея Навального, вручили мэру города. Ее подписали более 85 тысяч человек.

Петиция о переименовании улицы, на которой находится посольство РФ в Гааге, в улицу Алексея Навального была вручена мэру "политической столицы" Нидерландов в четверг, 4 апреля. На момент написания этой новости обращение подписали 85 584 человека. По словам автора, нидерландки Лиссы Хольманн, это почти что двадцатилетний рекорд для петиции, поданной на уровне общины.

Хольманн сообщила DW, что на этой улице, помимо посольства РФ, также расположено посольство Норвегии, в котором ей ответили, что не будут против, если власти общины решат переименовать улицу. Сейчас это переулок Андриса Бикера - политика, дипломата и мэра Амстердама XVII века.

"Все, что нужно для торжества зла, - бездействие добрых людей"

Перед вручением документа в мэрии Гааги жители города провели небольшую символическую акцию, которую также инициировала Лисса Хольманн. Сама она не имеет отношения ни к России, ни к политике, однако слова Алексея Навального из документального фильма о нем произвели на нее неизгладимое впечатление: "Все, что нужно для торжества зла, - это бездействие добрых людей".

"Российские власти хотят стереть имя Навального. Этого нельзя допустить", - сказала активистка.

Она напомнила, что в Праге и Вашингтоне рядом с посольствами РФ появились площади Бориса Немцова, в Вильнюсе улицу, где находится российское посольство, назвали именем Героев Украины, а улицу напротив посольства Саудовской Аравии в США переименовали в честь убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

Мэр Гааги Ян ван Занен принял делегацию сторонников переименования переулка в здании муниципалитета и пообещал им вынести этот вопрос на обсуждение городского совета в тот же день. Он был впечатлен количеством подписей и назвал такой шаг символическим, напомнив, однако, о своем нейтралитете как главы города, принимающего у себя посольства разных государств.

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