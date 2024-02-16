Алексей Навальный: русский рыцарь поколения YouTube

Алексей Навальный был одержим желанием изгнать Владимира Путина из Кремля. Казалось, у него нет шансов, но он подошел к цели ближе других, считает Роман Гончаренко. Смерть Навального открывает новую главу в истории РФ.

Алексей Навальный был не только оппозиционным лидером нового типа, который смог привлечь на свою сторону, прежде всего, молодых россиян. Умерший 16 февраля 2024 года в колонии в возрасте 47 лет политик вел многолетнюю, похожую на библейскую битву против президента Владимира Путина, которого он обвинял в массовой коррупции в стране. Это была неравная битва, у Навального почти не было шансов. Но среди российских оппозиционеров он добился большего, чем другие.

До своего ареста в январе 2021 года и тюремного заключенияАлексей Навальный бил по Путину все сильнее - то разоблачениями, то "умным голосованием", отбирая голоса на выборах у "Единой России". Инициированные им оппозиционные уличные акции протеста, в которых принимали участие десятки тысяч человек, раздражали Кремль.

2020-й год - поворот в судьбе Навального

2020-й год стал поворотным в судьбе Навального. В России он был, как утверждают эксперты, отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок", выжил благодаря лечению в Германии и обвинил ФСБ и лично Путина в попытке своего убийства. Решение вернуться в Россию, несмотря на угрозу для жизни, сделало Навального непререкаемым оппозиционным лидером и противником Путина номер один. После вызвавшего международную критику приговора суда и особо тяжелых условий заключения некоторые стали называть Навального "русским Нельсоном Манделой". Но он был больше похож на героя русских сказок: бесстрашного и готового к самопожертвованию.

С помощью YouTube против Путина

Родившийся в Московской области в 1976 году в семье армейского офицера и экономиста, Алексей Навальный изучал в университете право, работу с ценными бумагами и биржевое дело. Позднее он прошел обучение в Йельском университете. Карьеру начинал как бизнесмен и адвокат. Когда ему было немного за 20, Навальный пошел в политику, присоединившись к оппозиционной партии "Яблоко", но в 2007 году был исключен из ее рядов.

Это произошло на фоне как разногласий с тогдашним партийным руководством "Яблока", так и националистических взглядов молодого политика. Тогда он сделал ряд заявлений, которые позднее оттолкнули от него часть российской оппозиции. В тот же период Навальный примкнул к правонационалистическому движению "Народ" и принимал участие в "Русских маршах" - акциях националистических сил, известных резкой риторикой в отношении народов Кавказа. Позднее оппозиционер дистанцировался от некоторых своих высказываний того периода, но не для всех это выглядело убедительно.

Навальный вызывал споры в оппозиции не только поэтому. Ему ставили в вину склонность к самолюбованию и иногда проявляющееся высокомерие по отношению к журналистам, что усложнило его принятие как лидера для некоторых оппонентов российских властей. Идейно-политически Алексей Навальный долго придерживался размытых взглядов, смещался, скорее, влево, обещая повысить минимальные зарплаты и выделять больше денег на здравоохранение и образование.

Главным делом его жизни была борьба с коррупцией - тема, которая, если верить соцопросам, на тот момент больше всего беспокоила россиян. В роли блогера Навальный заработал репутацию борца с коррупцией, его аудитория выросла сначала до сотен тысяч, потом до миллионов. Это была работа первопроходца, которую он довел до совершенства в своем "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК). ФБК становился все более медиа-компанией, которая производила яркие документальные фильмы о махинациях элиты. Навальный заработал на этом много врагов. Одним из наиболее успешных считается фильм ФБК о так называемом "дворце Путина" - особняке, якобы построенном для президента на побережье Черного моря. За две недели фильм набрал в YouTube более 100 миллионов просмотров.

Политический талант без доступа к политике

Алексей Навальный был современным политиком и умело использовал новые медийные форматы и платформы - тут селфи в Instagram во время пробежки, там - видео в Facebook с женой и детьми на прогулке. Акцент на социальные сети был вынужденным, потому что у оппозиционера не было в России доступа к обычным СМИ. Ему оставались улица и YouTube, который смотрит в основном молодежь.

Легальный путь в политику Навальному тоже был закрыт. Кремль видел в нем опасность и делал все, чтобы не пустить оппозиционера во власть. В частности, его партию лишили регистрации. Исключением можно считать лишь участие Навального в выборах мэра Москвы в 2013 году, когда он набрал более 27% голосов.

Сила, ставшая слабостью

Одним из отличий Навального от других российских оппозиционеров был его особенный юмор и самоирония, фирменный знак. Когда он впервые появился в Instagram после отравления, то написал: "Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс".

Навальный шутил как в своих видео, так и в ходе судебных процессов. Он рано понял, что ирония помогает заинтересовать политикой молодых. Записанный на видео телефонный звонок Навального предполагаемому сотруднику ФСБ в связи с отравлением оппозиционера мог бы получить премию "Оскар".

Но ставка на молодежь как основную целевую группу отодвигала Навального от остальных сограждан. Он был и остался любимцем российского городского среднего класса, электорального меньшинства. Остальные слои населения, особенно более старшего возраста, остались для него недосягаемы, что было связано и с усилиями госпропаганды, которая изображала оппозиционера марионеткой Запада.

Смерть Алексея Навального открывает новую главу в истории России. Оппозиция утратила свою самую сильную фигуру. Его опыт показал, что с Кремлем можно бороться, даже находясь за решеткой. Но судьбу Манделы, ставшего после освобождения из тюрьмы президентом ЮАР, в России Навальный повторить не смог.

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