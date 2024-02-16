Алексей Навальный: русский рыцарь поколения YouTube

Алексей Навальный: русский рыцарь поколения YouTube16 февраля 2024 г.
Алексей Навальный был не только оппозиционным лидером нового типа, который смог привлечь на свою сторону, прежде всего, молодых россиян. Умерший 16 февраля 2024 года в колонии в возрасте 47 лет политик вел многолетнюю, похожую на библейскую битву против президента Владимира Путина, которого он обвинял в массовой коррупции в стране. Это была неравная битва, у Навального почти не было шансов. Но среди российских оппозиционеров он добился большего, чем другие.
До своего ареста в январе 2021 года и тюремного заключенияАлексей Навальный бил по Путину все сильнее - то разоблачениями, то "умным голосованием", отбирая голоса на выборах у "Единой России". Инициированные им оппозиционные уличные акции протеста, в которых принимали участие десятки тысяч человек, раздражали Кремль.
2020-й год - поворот в судьбе Навального
2020-й год стал поворотным в судьбе Навального. В России он был, как утверждают эксперты, отравлен боевым отравляющим веществом "Новичок", выжил благодаря лечению в Германии и обвинил ФСБ и лично Путина в попытке своего убийства. Решение вернуться в Россию, несмотря на угрозу для жизни, сделало Навального непререкаемым оппозиционным лидером и противником Путина номер один. После вызвавшего международную критику приговора суда и особо тяжелых условий заключения некоторые стали называть Навального "русским Нельсоном Манделой". Но он был больше похож на героя русских сказок: бесстрашного и готового к самопожертвованию.
С помощью YouTube против Путина
Родившийся в Московской области в 1976 году в семье армейского офицера и экономиста, Алексей Навальный изучал в университете право, работу с ценными бумагами и биржевое дело. Позднее он прошел обучение в Йельском университете. Карьеру начинал как бизнесмен и адвокат. Когда ему было немного за 20, Навальный пошел в политику, присоединившись к оппозиционной партии "Яблоко", но в 2007 году был исключен из ее рядов.
Это произошло на фоне как разногласий с тогдашним партийным руководством "Яблока", так и националистических взглядов молодого политика. Тогда он сделал ряд заявлений, которые позднее оттолкнули от него часть российской оппозиции. В тот же период Навальный примкнул к правонационалистическому движению "Народ" и принимал участие в "Русских маршах" - акциях националистических сил, известных резкой риторикой в отношении народов Кавказа. Позднее оппозиционер дистанцировался от некоторых своих высказываний того периода, но не для всех это выглядело убедительно.
Навальный вызывал споры в оппозиции не только поэтому. Ему ставили в вину склонность к самолюбованию и иногда проявляющееся высокомерие по отношению к журналистам, что усложнило его принятие как лидера для некоторых оппонентов российских властей. Идейно-политически Алексей Навальный долго придерживался размытых взглядов, смещался, скорее, влево, обещая повысить минимальные зарплаты и выделять больше денег на здравоохранение и образование.
Главным делом его жизни была борьба с коррупцией - тема, которая, если верить соцопросам, на тот момент больше всего беспокоила россиян. В роли блогера Навальный заработал репутацию борца с коррупцией, его аудитория выросла сначала до сотен тысяч, потом до миллионов. Это была работа первопроходца, которую он довел до совершенства в своем "Фонде борьбы с коррупцией" (ФБК). ФБК становился все более медиа-компанией, которая производила яркие документальные фильмы о махинациях элиты. Навальный заработал на этом много врагов. Одним из наиболее успешных считается фильм ФБК о так называемом "дворце Путина" - особняке, якобы построенном для президента на побережье Черного моря. За две недели фильм набрал в YouTube более 100 миллионов просмотров.
Политический талант без доступа к политике
Алексей Навальный был современным политиком и умело использовал новые медийные форматы и платформы - тут селфи в Instagram во время пробежки, там - видео в Facebook с женой и детьми на прогулке. Акцент на социальные сети был вынужденным, потому что у оппозиционера не было в России доступа к обычным СМИ. Ему оставались улица и YouTube, который смотрит в основном молодежь.
Легальный путь в политику Навальному тоже был закрыт. Кремль видел в нем опасность и делал все, чтобы не пустить оппозиционера во власть. В частности, его партию лишили регистрации. Исключением можно считать лишь участие Навального в выборах мэра Москвы в 2013 году, когда он набрал более 27% голосов.
Сила, ставшая слабостью
Одним из отличий Навального от других российских оппозиционеров был его особенный юмор и самоирония, фирменный знак. Когда он впервые появился в Instagram после отравления, то написал: "Привет, это Навальный. Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс".
Навальный шутил как в своих видео, так и в ходе судебных процессов. Он рано понял, что ирония помогает заинтересовать политикой молодых. Записанный на видео телефонный звонок Навального предполагаемому сотруднику ФСБ в связи с отравлением оппозиционера мог бы получить премию "Оскар".
Но ставка на молодежь как основную целевую группу отодвигала Навального от остальных сограждан. Он был и остался любимцем российского городского среднего класса, электорального меньшинства. Остальные слои населения, особенно более старшего возраста, остались для него недосягаемы, что было связано и с усилиями госпропаганды, которая изображала оппозиционера марионеткой Запада.
Смерть Алексея Навального открывает новую главу в истории России. Оппозиция утратила свою самую сильную фигуру. Его опыт показал, что с Кремлем можно бороться, даже находясь за решеткой. Но судьбу Манделы, ставшего после освобождения из тюрьмы президентом ЮАР, в России Навальный повторить не смог.
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