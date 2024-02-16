ФСИН: Алексей Навальный умер в колонии

Управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о смерти в колонии оппозиционера Алексея Навального. Соратники политика пока это сообщение не подтверждают.

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает в пятницу, 16 февраля, местное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России).

По данным ведомства, Навальному стало плохо в пятницу во время прогулки в колонии, он "практически сразу потерял сознание". К нему немедленно отправили медицинских работников ФСИН, также "была вызвана бригада скорой медицинской помощи".

"Проведены все необходимые реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали. Врачи скорой медицинской помощи констатировали смерть осужденного", - говорится в сообщении ФСИН.

Причины смерти Навального устанавливаются. Как сообщает источник RT, у Навального оторвался тромб.

Путин проинформирован о смерти политика

Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что в курсе произошедшего. "На этот счет есть определенный свод правил, которыми сейчас ФСИН руководствуется", - заявил Песков. По его словам, президент России Владимир Путин проинформирован о смерти оппозиционера.

Следственный комитет России начал проверку по факту смерти Навального.

Соратники Навального заявляют, что никаких подтверждений его смерти у них пока нет. "Адвокат Алексея сейчас вылетает в Харп. Как только у нас будет какая-то информация, мы ее сообщим", - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в соцсети X.

Новость о смерти Алексея Навального в ямальской колонии вызвала широкий отклик в Европе. Практически сразу же после появления первых сообщений на лентах агентств появились заявления ведущих политиков ЕС и лидеров отдельных стран и российских оппозиционеров, в которых выражается глубокое сожаление по поводу гибели политика. При этом высказывается единодушное мнение о том, что в смерти Навального повинны власти РФ.

Уголовное преследование Навального в России

Российские власти отправили Алексея Навального в колонию в феврале 2021 года, объявив его виновным в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Тогда политика приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения. В марте 2022 года Навального также признали виновным по статье о мошенничестве, а затем в оскорблении судьи, назначив 9 лет колонии строгого режима (по совокупности преступлений).

В августе 2023 года Алексей Навальный был приговорен Мосгорсудом к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по делу о создании "экстремистского сообщества". Таким сообществом, по версии властей, являлся основанный им Фонд борьбы с коррупцией.

До этапирования в ямальскую колонию политик отбывал заключение в исправительной колонии в Мелехово Владимирской области.

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