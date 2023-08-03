Как судили Навального по делу об "экстремизме"

20 лет колонии особого режима запросило обвинение для российского оппозиционера Алексея Навального по делу об "экстремизме". Навальный уже отбывает наказание по другому делу. DW о том, как проходил суд.

Московский городской суд готовится вынести приговор оппозиционеру Алексею Навальному по делу об "экстремизме". Судебный процесс проходил в в закрытом режиме. Дело слушали на выездных заседаниях в исправительной колонии №6 поселка Мелехова Владимирской области, где оппозиционер отбывает наказание по предыдущему приговору. 4 августа станет известно, сколько лет тюрьмы добавится к его нынешнему девятилетнему сроку. Обвинение запрашивает 20 лет колонии особого режима. В таких колониях, согласно закону, отбывают наказание особо опасные рецидивисты, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также те, кому смертную казнь заменили на пожизненное лишение свободы.

Сейчас Навальный уже в 17-й раз находится в ШИЗО, откуда его не выпустят вплоть до вынесения приговора. DW рассказывает подробности того, как проходил суд над Алексеем Навальным.

"Навального впервые судят за политическую деятельность"

О показательности дела об "экстремизме" против Навального, а значит, и неизбежности сурового приговора говорит соратник Навального Леонид Волков. "Впервые Навального судят по политической статье за политическую деятельность", - отмечал он в подкасте "DW Новости Шоу" перед началом процесса. По мнению Волкова, особенность нынешнего дела против Навального- его исключительно политический характер. Ранее, в марте 2022 года, Алексей Навальный был приговорен к девяти годам лишения свободы по обвинению в "мошенничестве и неуважении к суду". До этого приговора он был осужден на 3,5 года по делу "Ив Роше" о мошенничестве и легализации денежных средств в ущерб российскому подразделению французской косметической компании.

"До этого Кремль пытался сказать: "Да он просто мошенник - украл весь лес, украл всю почту, украл все донаты, вор просто". И поэтому пытался делать эти процессы максимально показательными. Новое дело Навального - чисто политическое, его судят просто за всю его политическую деятельность , которую Кремль задним числом, начиная с 2011 года, объявляет экстремистской", - полагает Волков.

"Мы считаем любой возможный приговор заранее незаконным и все это дело полностью сфабрикованным. Поэтому, конечно, мы будем изо всех сил стараться доносить всему миру, что это так, в том числе проводить какие-то акции", - рассказывала DW после первого заседания по делу об "экстремизме" пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

В этом новом деле против Навального - 196 томов. Всего оппозиционеру инкриминируют нарушение шести статей УК, среди которых организация экстремистского сообщества (связана с работой Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и штабов Навального. - Ред.) публичные призывы к экстремизму (Навальному инкриминируют их за чужие высказывания. - Ред.), реабилитация нацизма и вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (призывы к митингам. - Ред.). На ознакомление со всеми материалами дела Навальному дали 10 дней.

Как проходил процесс по делу об "экстремизме"

По мнению Киры Ярмыш, российские власти хотели провести процесс по делу об "экстремизме" как можно тише в связи с "отсутствием доказательств". Еще до начала предварительных слушаний многие ожидали, что власти попытаются скрыть этот процесс от общественности. По словам Леонида Волкова, "Кремль сделает все, чтобы никакая информация не просачивалась".

Так, сначала предварительное заседание суда перенесли с 31 мая на 6 июня. Затем перенесли и сам процесс из Мосгорсуда в колонию, где содержится оппозиционер. Потом поменяли формат публичности. По итогам предварительного слушания суд постановил провести первое заседание 19 июня в открытом режиме. Это означало, что в зал суда может попасть и пресса. Однако 16 июня стало известно, что никого из журналистов непосредственно в зал на территории колонии не допустят. Они могли находиться в специальном помещении, где можно было следить за трансляцией заседания. На прошлом процессе по делу Навального такая трансляция периодически прерывалась, а на последнем слове подсудимого ее просто отключили.

Поскольку судебный процесс по делу об "экстремизме" проходил в закрытом режиме, все подробности озвучивали через третьих лиц. В частности, главным источником информации о суде стали свидетели защиты, выходившие на заседания по видеосвязи. Среди свидетелей были уже осужденные российской властью по политическим статьям бывший московский муниципальный депутат Алексей Горинов, политики Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.

Так, в своем Telegram-канале Яшин написал: "В прошлую среду меня прямо из тюрьмы подключили по видеосвязи к судебному процессу над Навальным. Он ходатайствовал о допросе меня в качестве свидетеля, и судья не стал возражать. Собственно, сам Алексей в основном и вел допрос. Местами это было даже весело".

В ходе "допроса" Ильи Яшина выяснилось, что Алексею Навальному вменяют в вину, что его участие в выборах было лишь прикрытием для захвата власти. Первый и последний раз оппозиционер баллотировался на выборах в мэры Москвы в 2013 году. "Илья, из обвинительного заключения следует, что в 2013 году я участвовал в выборах мэра Москвы с экстремистским мотивом разжигания ненависти к власти и с целью ее свержения. Тебе что-то об этом известно?" - спросил Навальный Яшина. На что тот ответил: "Свержение власти через выборы? Хм… Насколько я помню, ты был зарегистрированным кандидатом, получившим поддержку трети избирателей. По логике прокуратуры, вместе с тобой нужно судить весь избирком в полном составе и сотни тысяч москвичей". "Не подсказывай прокурору!" - произнес в ответ с иронией Навальный. Как потом написал Яшин в своем Телеграме об этом эпизоде судебного процесса, Навальный "несмотря на все издевательства и карцеры, бодр и в хорошей форме".

Среди улик - песня рэпера

Среди улик в деле об "экстремизме" обвинение прикрепило шутливую песню рэп-исполнителя Моргенштерна "Навальный Леха". "Время молодой эпохи, в моем бюллетене Леха", - такие строки зачитывал музыкант перед прошлыми выборами в президенты 2018 года, к участию в которых Навального не допустил ЦИК. Алексей Навальный в зале суда зачитал весь трэк. "Первой, поняв, что это, начала смеяться секретарь, потом и приставы. Когда подошли к "Навальный Леха, эй" - уже и судья", - написал осужденный политик в своем канале, отметив с иронией: "Ну а что, вполне веское доказательство, что я, как говорит обвинение, планировал свержение Владимира Путина насильственным путем".

Абсурдность всего суда по этому делу неоднократно подчеркивали не только Навальный и члены его команды, но и свидетели. Так, Владимир Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам лишения свободы, в том числе за госизмену, сравнил происходящее с "Процессом" Кафки и привел цитату Алексея Навального, сказанную в ходе его "допроса" свидетелей во время судебного заседания: "Только в нашем суде экстремист может вызвать свидетелем изменника родины".

Последнее слово Алексея Навального от него самого на процессе по этому делу никто не услышал, поскольку журналистов и слушателей на него не пустили. Поэтому соратники Навального попросили зачитать его последнее слово известных российских музыкантов, артистов и ученых.

Видео с речью Навального записали певица Лиза Монеточка, актер Дмитрий Назаров, режиссер Андрей Звягинцев, экономист Сергей Гуриев и другие деятели культуры и знаменитости. В своей речи Алексей Навальный сказал, что каждому необходимо пожертвовать чем-то, чтобы "родилась новая страна". Также политик вспомнил высказывание доктора филологических наук, профессора Лотмана: "Человек всегда находится в непредвиденной ситуации. И тут у него есть две ноги: совесть и интеллект. Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг, но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула..."

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