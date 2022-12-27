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Илья Яшин
Илья Яшин (фото из архива)Фото: Alexander Zemlianichenko/AP Photo/picture alliance
ПолитикаРоссия

Илья Яшин этапирован в следственный изолятор в Ижевске

Екатерина Венкина
8 мин. назад

О том, что оппозиционного политика Илью Яшина вывезли из Москвы в СИЗО-1 в Ижевске, сообщила адвокат Мария Эйсмонт.

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Оппозиционный российский политик Илья Яшин, приговоренный к восьми с половиной годам колонии по делу о распространении "фейков" об армии РФ, этапирован из московского следственного изолятора (СИЗО-4) в СИЗО-1 в Ижевске в Удмуртии. Об этом сообщила во вторник, 27 декабря, адвокат Мария Эйсмонт.

"Так Илью и его семью (мама как раз записалась 29 на свидание) поздравили с наступающим Новым годом", - сыронизировала Эйсмонт.

По ее словам, до тех пор пока приговор не вступил в законную силу, Яшина нельзя отправить к месту отбывания наказания, его можно лишь перемещать между СИЗО. Адвокат призналась, что однажды одного из ее подзащитных тоже этапировали в СИЗО в Удмуртии, а после вступления приговора в силу отправили в колонию в другой регион. "Считаем эту практику ужасной", - отметила Мария Эйсмонт, увязав такое положение дел с переполненностью многих московских СИЗО.

За время пребывания Ильи Яшина в московском изоляторе члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы посещали его дважды, политик не жаловался на условия содержания, отметил ранее ответственный секретарь ОК Алексей Мельников.

Вердикт Яшину

Илья Яшин был задержан 27 июня. На следующий день суд в Москве назначил ему 15 суток ареста по статье о неповиновении полиции. За несколько часов до окончания срока стало известно, что в отношении оппозиционера открыто дело о "фейках" об армии РФ. Соответствующая статья Уголовного кодекса России предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В начале октября политику предъявили обвинение в окончательной редакции. В том же месяце следователь сообщил Яшину, что банковские счета оппозиционера арестованы. В конце ноября арест Яшина продлили до 10 мая 2023 года.

Судебный процесс по делу Ильи Яшина начался 29 ноября. Поводом для возбуждения уголовного дела послужил эфир на YouTube от 7 апреля, где Яшин рассказывал о массовых убийствах мирных жителей города Буча в Киевской области.

"Истеричный приговор"

Вердикт 9 декабря огласила в Мещанском суде Москвы судья Оксана Горюнова. Прокуратура требовала приговорить Яшина к девяти годам колонии. В итоге приговор составил восемь с половиной лет. Защита подала жалобу в Московский городской суд (Мосгорсуд) на вердикт Мещанского райсуда.

Комментируя ведикт, Илья Яшин заявил: "Этим истеричным приговором власть хочет запугать нас всех, но по факту лишь показывает свою слабость. Сильные лидеры спокойны и уверены в себе, и лишь слабаки стремятся заткнуть всем рот, выжечь любое инакомыслие. Так что сегодня мне остается лишь повторить сказанное в день ареста: я не боюсь, и вы не бойтесь".

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