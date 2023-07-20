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Навальному запросили 20 лет колонии особого режима

Даниил Сотников
1 ч. назад

Оппозиционного политика обвиняют по шести статьям УК. В колониях особого режима предусмотрены самые строгие условия содержания.

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Политик Алексей Навальный
Политик Алексей НавальныйФото: Yulia Morozova/REUTERS

Прокуратура просит приговорить оппозиционного политика Алексея Навального по делу об "экстремизме" к 20 годам лишения свободы в колонии особого режима, сообщил соратник Навального Иван Жданов в четверг, 20 июля.

Политику вменяют в вину шесть статей Уголовного кодекса РФ: призывы к экстремизму, создание НКО, посягающей на права граждан, финансирование экстремизма, создание экстремистского сообщества, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных действий и реабилитация нацизма.

Как рассказал Жданов, обвинения в "создании экстремистского сообщества" связаны с работой ФБК и штабов Навального, а "финансированием экстремизма" следствие сочло сбор пожертвований на работу организаций. "Призывы к экстремизму" ему инкриминируют за чужие высказывания, в том числе за твиты бывшего оператора ФБК Павла Зеленского о самосожжении журналистки Ирины Славиной.

Особый режим означает самые строгие условия содержания

Бывшему сотруднику штаба Навального Даниэлю Холодному по этому же делу гособвинение попросило назначить 10 лет колонии общего режима. Ему вменяют в вину участие в экстремистской деятельности и ее финансирование.

В колониях особого режима предусмотрены самые строгие условия содержания. Согласно закону, в них отбывают наказание осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы.

Последнее слово Навального зачитали артисты и музыканты

Оглашение приговора Алексею Навальному назначено на 4 августа. Сам процесс закрыт для публики и СМИ. Соратники осужденного политика опубликовали видео, на котором известные актеры, режиссеры и музыканты зачитывают его последнее слово.

"Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии "Единая России". Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека есть две ноги - это совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек, и мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего", - заявил среди прочего Алексей Навальный.

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