Евросоюз ввел санкции против начальства колонии Навального

Среди прочих санкциям подвергнуты начальник исправительной колонии №6 во Владимирской области Дмитрий Ножкин, а также его заместители Юрий Фомин, Данила Синюхин и Анатолий Горшков.

Европейский Союз ввел санкции против 12 человек и пяти организаций, которые несут ответственность за серьезные нарушения прав человека в России, в частности за преследование политика Алексея Навального и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС в четверг, 20 июля.

Санкциям подвергнуты директор ФСИН Аркадий Гостев, его заместитель Алексей Гиричев, начальник исправительной колонии №6 во Владимирской области Дмитрий Ножкин, а также его заместители Юрий Фомин, Данила Синюхин и Анатолий Горшков. Именно в этой колонии отбывает срок Навальный.

Кроме того, под ограничения попал сотрудник ФСБ Александр Самофал, которого Евросоюз считает виновным в отравлении оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

Санкции за нарушения прав человека в Москве

Санкции Евросоюза введены также против структур и людей, которые "злоупотребляли технологией распознавания лиц для массовых произвольных арестов в России". К ним в ЕС отнесли заммэра Москвы Наталью Сергунину, начальника столичного ГУВД Олега Баранова, руководителя департамента информационных технологий Москвы Эдуарда Лысенко, а также возглавляемые ими структуры.

Евросоюз отмечает, что люди и ведомства, внесенные в санкционный список, причастны к принятию политически мотивированных судебных решений, слежкам и массовым арестам. Под санкциями также оказались компании-подрядчики мэрии Москвы NtechLab, AO "Электронная Москва" и Tevian, отвечающие за технологию распознавания лиц.

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