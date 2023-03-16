Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы серьезно ухудшилось

Состояние здоровья оппозиционного политика и публициста Владимира Кара-Мурзы, находящегося в московском СИЗО-5 "Водник", существенно ухудшилось. Об этом сообщил DW адвокат политика Вадим Прохоров, после того как его подзащитный по состоянию здоровья не смог прибыть на заседание Мосгорсуда в четверг, 16 марта, по своему делу. Диагноз Кара-Мурзы - полинейропатия нижних конечностей. Симптомы этого заболевания, которые сейчас наблюдаются у политика, - снижение чувствительности и онемение нижних конечностей, рассказал Прохоров.

По его мнению, это последствие двух отравлений Владимира Кара-Мурзы - в 2015 и 2017 годах. "Пребывание в следственном изоляторе в целом и в карцере (с 21 по 25 февраля 2023 года. - Ред.) в частности обострило ситуацию, причем так, что даже медики тюремного ведомства, а надо признать, что в России они не всегда внимательно относятся к своим пациентам… даже с их точки зрения, сегодня нужно было проводить лечение и Владимира нельзя было доставлять в суд", - подчеркнул Вадим Прохоров.

Состояние здоровья Владимира Кара-Мурзы

Накануне Прохоров и другой адвокат Кара-Мурзы, Мария Эйсмонт, посетили своего подзащитного в СИЗО. "Его состояние нам, мягко сказать, не очень понравилось", - констатировал Вадим Прохоров. По его оценке, Кара-Мурза сейчас "действительно крайне плохо выглядит", ему второй день ставят капельницы, у него "проблема с ногами, со ступнями, с работой ступней, и это достаточно серьезный диагноз".

Адвокаты передали Владимиру Кара-Мурзе через медсанчасть СИЗО определенные лекарства, сейчас он проходит курс лечения. Сам политик, по наблюдениям Прохорова, сохраняет бодрость, готов к суду, "он никоим образом от него не отлынивает, а наоборот, хочет участвовать".

Заседания суда по делу Кара-Мурзы

Предварительное заседание по делу Владимира Кара-Мурзы в Мосгорсуде состоялось 6 марта, а первое рассмотрение по существу - 13 марта. 16 марта должно было состояться второе заседание по существу, в котором сторона обвинения должна была начать представление своих доказательств.

Следующее заседание Мосгорсуда назначено на 20 марта, но, по словам Прохорова, уже сейчас понятно, что состояние здоровья Кара-Мурзы к тому моменту существенно не улучшится. Защита заключила соглашение с одной из клинических больниц на севере Москвы и надеется, что Кара-Мурзе удастся пройти там обследование.

Диагноз полинейропатия, по данным Прохорова, препятствует отбыванию наказания в местах лишения свободы. 13 марта судья Сергей Подопригоров продлил на полгода срок содержания Кара-Мурзы под стражей, однако защита политика надеется, что на фоне дополнительных обследований ей удастся добиться изменения меры пресечения.

Преследование Владимира Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Судя по всему, причиной такого решения стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине.

В настоящий момент Владимир Кара-Мурза, который, кроме российского, имеет еще и британское гражданство, проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и госизмене.

Политику грозит до 25 лет заключения в колонии строгого режима. Сам он не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

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