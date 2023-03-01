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Владимир Кара-Мурза на слушаниях в суде
Владимир Кара-Мурза на слушаниях в судеФото: Anton Novoderezhkin/Tass/picture alliance
Права человекаРоссия

Адвокат: Здоровье Кара-Мурзы в карцере резко ухудшилось

Олег Соколенко
1 ч. назад

У оппозиционера Владимира Кара-Мурзы, который уже несколько дней находится в карцере московского СИЗО-5 "Водник", началось онемение ног, сообщил его адвокат. Кара-Мурза просит, чтобы его обследовал невролог.

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У оппозиционного публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, который уже несколько дней находится в карцере московского СИЗО-5 ("Водник"), началось онемение ног. Об этом сообщил в среду, 1 марта, его адвокат Вадим Прохоров. "На 3-й день пребывания в карцере Владимир начал терять чувствительность правой ступни, а потом - и левой", -  написал Прохоров в Facebook .

"Онемение конечностей связано с пребыванием в условиях карцера, а также с тем, что в мае 2015 года он был тяжелейшим образом отравлен, несколько недель находился в коме, а затем более года восстанавливал свои двигательные навыки. В феврале 2017 года Владимир Кара-Мурза был повторно отравлен. В результате у него развилась периферийная полинейропатия - как последствие двух тяжелейших отравлений," - рассказал адвокат.

По словам Прохорова, оппозиционер написал заявление на имя начальника СИЗО-5 Дмитрия Комнова с просьбой провести обследование у невролога.

В карцер СИЗО Кара-Мурза был помещен 21 февраля. Руководство следственного изолятора объяснило это тем, что заключенный "после подъема лежал на шконке".

Оппозиционера обвиняют в госизмене

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года, когда против него возбудили уголовное дело по факту "распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ". Следствие считает, что выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, оппозиционер, "действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию", в том числе, о бомбардировках жилых районов и объектов социальной инфраструктуры Украины.

В июле против Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело - об осуществлении деятельности нежелательной организации. (До лета 2021 года он был вице-президентом фонда "Свободная Россия", признанного нежелательным на территории РФ.) А в октябре к двум уголовным делам добавилось третье: публициста обвинили в государственной измене. Газета "Известия" со ссылкой на свои источники написала, что Кара-Мурза якобы давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, при этом стоимость его услуг оценивалась в 30 тысяч долларов США в месяц. Максимальное наказание по статье УК о госизмене - 20 лет лишения свободы.

В декабре Кара-Мурзе запретили звонить своим детям на том основании, что такие разговоры "могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства".

Кара-Мурзе присуждена премия Гавела

Владимир Кара-Мурза - сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами. В 2022 году Кара-Мурзе были присуждены премия имени Вацлава Гавела в области прав человека и премия за мужество немецкого фонда Axel Springer Stiftung.

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