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Российский политик Владимир Кара-Мурза выступает в Вашингтоне
Владимир Кара-Мурза (фото из архива)Фото: Reuters/J. Roberts
ПолитикаРоссия

Находящегося в СИЗО политика Кара-Мурзу поместили в карцер

Павел Мыльников
60 мин. назад

Владимир Кара-Мурза обвинен в распространении "фейков" об армии РФ и в госизмене. Политик помещен в СИЗО "Водник" в Москве и отправлен в карцер, так как "после подъема лежал на шконке", сообщил адвокат.

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Находящегося в московском следственном изоляторе "Водник" российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу поместили в карцер на 4 дня. Об этом адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров рассказал телеканалу "Дождь" в среду, 22 февраля. Причиной дисциплинарной меры стало то, что политик "после подъема лежал на шконке", объяснил его защитник.

Кара-Мурза находится в СИЗО с конца апреля 2022 года по обвинению в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии в Украине. Следствие считает, что политик в ходе выступления 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона распространил под видом достоверных сообщений "фейки" о бомбардировках жилых районов, больниц и школ Украины. Кара-Мурза не признает себя виновным и считает дело политически мотивированным.

Другие уголовные дела в отношении Кара-Мурзы

В июле 2022-го оппозиционер стал фигурантом уголовного дела о деятельности "нежелательной" организации. В октябре политика обвинили в России в госизмене. По версии следствия, Кара-Мурза консультировал сотрудников иностранных спецслужб, получая за это 30 тысяч долларов США в месяц.

Владимир Кара-Мурза - сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами. В 2022 году Кара-Мурзе были присуждены премия имени Вацлава Гавела в области прав человека и премия за мужество немецкого фонда Axel Springer Stiftung.

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