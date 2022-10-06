Владимира Кара-Мурзу в России обвинили в госизмене

По данным следствия, Кара-Мурза давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб. Стоимость его услуг оценивалась в 30 тысяч долларов США в месяц. Это третье уголовное дело в отношении оппозиционера.

Публицисту и оппозиционному общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе в России предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах в четверг, 6 октября. Максимальное наказание по статье 275 УК РФ - 20 лет лишения свободы.

Как указывает со ссылкой на свои источники газета "Известия", Кара-Мурза, который летом 2021 года покинул пост вице-президента фонда "Свободная Россия", признанного нежелательным на территории РФ, давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб. Стоимость его услуг оценивалась в 30 тысяч долларов США в месяц.

Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с конца апреля. 12 апреля против него было возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Как отметил адвокат оппозиционера Владимир Прохоров, следствие считает, что его подзащитный, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, "действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию" о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры Украины, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны войсками РФ, чем причинил существенный вред интересам России.

В июле против Владимира Кара-Мурзы возбудили еще одно уголовное дело - об осуществлении деятельности нежелательной организации.

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