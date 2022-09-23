ОБСЕ критикует "атмосферу страха и запугивания" в России

В России достигнут пик репрессий и преследований граждан, выступающих против войны России в Украине, говорится в докладе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), представленном в четверг, 22 сентября, в Вене его автором - немецким юристом Ангеликой Нусбергер (Angelika Nußberger).
В документе объемом более 120 страниц отмечается, что на протяжении последних десяти лет в России путем применения уголовного законодательства, насилия против активистов гражданского общества и посредством пропаганды создана "атмосфера страха и запугивания". Репрессии особенно усилились и достигли своего пика после военного вторжения России в Украину. В качестве конкретного примера в докладе упомянут закон об уголовной ответственности за "фейки" о вооруженных силах РФ.
Новые законы привели к тому, что активисты, журналисты, адвокаты и неправительственные организации вынуждены сворачивать и даже прекращать деятельность либо покинуть страну. Преследования в России происходят "на глазах всей общественности", а прокремлевская пропаганда работает на всю мощь, подчеркивается в документе. Там же констатируется, что "все федеральные и региональные органы уголовного преследования постепенно перешли под прямой контроль Владимира Путина".
Война в Украине идет на фоне притеснений в самой России
Евгения Кара-Мурза призвала страны Запада поддержать гражданское население РФ. Важно помнить, что "широкомасштабное вторжение в Украину происходит на фоне массовых притеснений в самой России", отметила она. В то же время в России "даже жертвы промывания мозгов начинают задавать себе вопросы, видя, что война, которая якобы должна была длиться три дня, идет уже более семи месяцев", добавила Кара-Мурза.
ОБСЕ с начала войны трижды прибегала к "московскому механизму"
Две предыдущих группы были собраны, чтобы оценить сообщения о нарушениях международного гуманитарного права в связи с развязанными Россией боевыми действиями и сообщениях о военных преступлениях, совершенных войсками РФ в Украине. Миссия России при ОБСЕ назвала доклады на эти темы "необоснованной пропагандой", а делегация от России на последних заседаниях организации не присутствовала, так как ее члены оказались в санкционных списках из-за поддержки войны.
При этом власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" мешали работе экспертов ОБСЕ - в апреле нескольких членов миссии задержали на оккупированной территории Украины, сославшись на то, что у них истек срок действия мандата, который до этого отказалась продлевать Россия. Позднее власти так называемой "ЛНР" обвинили двоих задержанных членов миссии в "госизмене" и приговорили к 13 годам лишения свободы.
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