В ОБСЕ призвали освободить задержанных в Донбассе членов СММ

Министр иностранных дел председательствующей в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид (Helga Maria Schmid) призвали освободить четырех членов Специальной мониторинговой миссии (СММ) этой организации в Украине, задержанных в неподконтрольных Киеву районах Донецкой и Луганской областей. Об этом в воскресенье, 24 апреля, сообщили в пресс-службе ОБСЕ.

Задержание "является неприемлемым", "мы призываем" к их "немедленному освобождению", отметил Рау. По его словам, члены СММ занимались "административной деятельностью, которая входит в их официальные функции - как сотрудников ОБСЕ", добавил он. Представители миссии уже некоторое время содержатся под стражей без предъявления обвинений, ОБСЕ и их семьи недостаточно проинформированы о ситуации, указал глава МИД Польши.

Хельга Мария Шмид: Речь идет о "недостойных актах запугивания"

Работа в рамках мандата миссии прекратилась 1 апреля, однако СММ продолжает выполнять необходимые административные задачи в минимальном объеме.

Хельга Мария Шмид в свою очередь отметила, что осуждает подобные "недостойные акты запугивания". По ее словам, сотрудники СММ остаются должностными лицами ОБСЕ, и им должен быть предоставлен "функциональный иммунитет", в том числе и на тот период, когда мандат истек. Работа членов СММ играла важную роль для мирных жителей, содействовала локальному прекращению огня с целью ремонта жизненно важной инфраструктуры, что напрямую помогало "облегчить страдания людей", добавила она.

Мандат СММ не был продлен из-за позиции РФ

В ходе обсуждения в Постоянном совете ОБСЕ 31 марта не удалось достичь консенсуса по вопросу о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии в Украине из-за позиции, занятой РФ. На 1 апреля предусмотренных мандатом мероприятий не проводилось, СММ была переведена в административный режим. Речь шла, в частности, об усилиях по обеспечению безопасности членов миссии, имущества и ее объектов на всей территории Украины, в том числе в районах, не находящихся под контролем правительства в Киеве.

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