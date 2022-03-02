Член миссии ОБСЕ погибла при российском обстреле Харькова

Член миссии наблюдателей Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Украине Марина Фенина погибла 1 марта при обстреле Харьковароссийскими войсками. Она получила смертельное ранение "во время поездки за продуктами для своей семьи в город, который стал зоной боевых действий", сообщила организация на своем сайте в среду, 2 марта.

Как отмечает ОБСЕ, в Харькове, как и в других украинских городах, множество жилых домов в центре разрушены в результате ракетных и артиллерийских обстрелов. Это привело к гибели невинных гражданских лиц, заявили генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид и нынешний председатель организации - министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Они осудили российские обстрелы украинских городов и призвали к немедленному прекращению всех боевых действий.

По данным региональных властей, в ходе российских ударов по Харькову 1 марта погиб 21 человек.

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