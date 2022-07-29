ОБСЕ изучит случаи нарушения прав человека в России

38 из 57 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), поддержали создание специальной группы экспертов, которая изучит случаи нарушения прав человека в России, сообщил МИД Франции в четверг, 28 июля.

Решение было принято "в связи с тревожной ситуации с правами человека в России, отмеченной введением в последние годы многочисленных ограничительных и репрессивных мер", указывает ведомство.

Для исследования возможных случаев нарушений ОБСЕ прибегнет к так называемому "московскому механизму" - согласно этому методу, организация изберет группу из 45 независимых экспертов, которые "оценят состояние выполнения Россией своих обязательств и выявят действия российского правительства, приведшие к нынешнему положению с правами человека и основными свободами". При этом в группу не должны входить эксперты как из страны, в отношении которой ведется разбирательство, так и из стран, инициировавших процесс.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, создание группы стало ответом на действия властей России, направленные против свободы выражения мнений и мирных собраний, а также на сообщения о пытках людей, задержанных в стране. Доклад по итогам деятельности группы будет опубликован в сентябре.

Россия выступает против специальных миссий

Это уже третий случай применения "московского механизма" в ОБСЕ с начала войны РФ против Украины - две предыдущих группы были собраны, чтобы оценить сообщения о нарушениях международного гуманитарного права в связи с развязанными Россией боевыми действиями и сообщениях о военных преступлениях, совершенных войсками РФ в Украине. Миссия России при ОБСЕ назвала доклады на эти темы "необоснованной пропагандой", а делегация от России на последних заседаниях организации не присутствовала, так как ее члены оказались в санкционных списках из-за поддержки войны.

При этом власти самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" мешали работе экспертов ОБСЕ - в апреле нескольких членов миссии задержали на оккупированной территории, сославшись на то, что у них истек срок действия мандата, который до этого отказалась продлевать Россия. Кроме того, одна из членов наблюдательной миссии стала жертвой ракетного обстрела Харькова, который произвела армия РФ. При этом докладчики ОБСЕ отмечали, что нормы гуманитарного права в Украине нарушали как российские, так и украинские войска.

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