Кара-Мурза потребует от СК возбудить дело в связи с его отравлениями

Председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший и его адвокат Вадим Прохоров обратятся в Следственный комитет (СК) РФ с требованием возбудить уголовное дело в связи с его отравлениями в 2015 и в 2017 годах. Соответствующее заявление политик сделал в четверг, 11 февраля, после публикации расследования интернет-издания Bellingcat, германского журнала Der Spiegel и российского онлайн-портала The Insider.

По словам оппозиционера, на этот раз будут представлены "конкретные факты, конкретные даты, конкретные фамилии вот этих людей, которых установил Bellingcat, с требованием допросить их".

Кара-Мурза в эфире телеканала "Дождь" отметил, что "не питает иллюзий" относительно перспектив возбуждения дела в РФ, поэтому планирует обратиться также и в Европейский суд по правам человека. "В данном случае речь идет о нарушении главного права, гарантированного Конвенцией о правах человека, - праве на жизнь", - указал он. При этом политик напомнил, что уже дважды обращался в СК, однако в обоих случаях заявления оставили без ответа.

Расследование Bellingcat

Ранее журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы расследователями как принимающие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей".

Авторы публикаций признали, что на этот раз у них не было широкого доступа к телефонным метаданным, поэтому они не смогли установить, где находились предполагаемые сотрудники ФСБ за несколько часов до отравлений Кара-Мурзы. Тем не менее журналисты с уверенностью говорят о том, что "ФСБ следила за ним в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления".

Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста Владимир Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. Покушавшихся не нашли. В 2017 году вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

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