Владимир Кара-Мурза о том, когда Байден введет санкции из-за Навального

Конгресс США принял резолюцию, посвященную отравлению Алексея Навального. Конгрессмены призывают администрацию Джо Байдена ввести санкции в отношении виновных в покушении на российского оппозиционера. Глава Фонда имени Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза рассказал в интервью DW, о каких именно санкциях идет речь, кого могут привлечь к ответственности и как администрация Байдена отреагирует на предложение Конгресса.

DW: Палата представителей Конгресса США призывает Белый дом ввести санкции против виновных в отравлении Алексея Навального. Насколько вероятно, что они будут приняты еще при президентстве Трампа? И вообще будут ли они приняты?

Владимир Кара-Мурза: На прошлой неделе Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию номер 1145, посвященную отравлению Алексея Навального. Там подробно излагаются все обстоятельства: с датами, с географическими названиями, с именами. И содержатся несколько очень важных резолютивных пунктов. На, мой взгляд, основных там три.

Первый - это необходимость вовлечения Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в надзор за делом об отравлении Алексея Навального, поскольку, как мы хорошо знаем, нарушения прав человека, в соответствии с документами ОБСЕ, является предметом международных обязательств, а вовсе не внутренним делом. И Россия, и США являются полноправными членами ОБСЕ, поэтому данная постановка вопроса более чем правомерна.

Владимир Кара-Мурза

Второй пункт - о необходимости американским государственным чиновникам, американским дипломатам, при любой встрече со своими российскими визави, российскими официальными лицами поднимать тему отравления Алексея Навального и указывать на необходимость привлечения виновных к ответственности.

И третий пункт - это введение персональных санкций в рамках "акта Магнитского" и глобального "акта Магнитского", действующего в США в отношении тех людей, которые причастны к покушению на жизнь Алексея Навального. Как это уже сделал ЕС. Там целый ряд российских высокопоставленных чиновников, в том числе директор ФСБ Александр Бортников и замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко, были включены в санкционный список в связи с отравлением Навального.

Здесь важно отметить, что если вы посмотрите на текст резолюции 1145 и сравните ее с резолюцией Палаты представителей Конгресса США номер 156, посвященной расследованию убийства Бориса Немцова, которая была принята в начале 2019 года, вы увидите, что там достаточно важные текстуальные совпадения. В том числе, во всех трех основных пунктах, которые я перечислил.

Резолюция по делу об убийстве Бориса Немцова была принята в марте 2019 года. Спустя два месяца, в мае 2019 года, правительство США объявило о включении Руслана Геремеева (это офицер внутренних войск МВД РФ, один из низовых организаторов убийства Бориса Немцова), в санкционный список по "акту Магнитского".

Причем министерство финансов США, когда объявляло об этом решении, так прямо и конкретно написало в этом релизе, что Геремеев вносится в санкционный список по "закону Магнитского" за соучастие в организации убийства Бориса Немцова. А делал он это, как сказано в сообщении американского правительства, по поручению и от имени Рамзана Кадырова - главы Чеченской республики. Кстати, Кадыров тоже был упомянут в резолюции номер 156.

Российские государственные СМИ, когда принимается очередная неприятная Кремлю резолюция в Конгрессе США, любят повторять, что эти резолюции не имеют формальной юридической силы. Но есть формальная юридическая сила, а есть такое понятие, как авторитет и политический вес. И слово Конгресса имеет огромное значение в американской государственной жизни.

Вот пример резолюции по делу об убийстве Бориса Немцова, когда всего два месяца прошло между принятием резолюции и включением Геремеева в санкционный список по "закону Магнитского", говорит очень о многом. Поэтому я ожидаю вполне конкретных результатов, в смысле санкций в отношении лиц, несущих ответственность за покушение на Алексея Навального, как прямой результат принятия резолюции 1145.

- Насколько, на ваш взгляд, целесообразно то, что Конгресс просит Белый дом принять санкции в рамках "закона Магнитского"?

- Это не просто целесообразно, а это единственное, что является правомерным в данном случае. На самом деле, есть два законодательных механизма, которые в данном случае позволяют американскому правительству вводить санкции в отношении людей, несущих ответственность за отравление Алексея Навального. Первый законодательный механизм - это американский закон о запрещении химического оружия, принятый в 1991 году и базирующийся на международной Конвенции о запрещении химического оружия, которая предполагает автоматические санкции в случае использования той или иной страной, подписавшей конвенцию, запрещенного химического оружия.

А именно это мы видели при покушении на Алексея Навального, который был отравлен нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Это запрещенное конвенцией химическое вещество. Поэтому в данном случае не только сам факт его использования, но и наличия его в РФ уже является нарушением конвенции. Соответственно, санкции могут быть введены в рамках американского закона о запрещении химического оружия. Кстати, еще в сентябре руководители комитетов по иностранным делам обеих палат Конгресса направляли запрос в администрацию Трампа о необходимости задействования санкций по закону о запрещении химического оружия. По закону два месяца должно быть на ответ, но два месяца уже прошли, а его все нет.

Но главный законодательный механизм привлечения к ответственности нарушителей прав человека, это "закон Магнитского". Этот закон был принят в 2012 году. Борис Немцов, который сыграл очень серьезную роль в том, чтобы убедить американский Конгресс принять этот закон, называл его самым пророссийским законом, когда-либо принятым в иностранном государстве. Потому что это закон, который предусматривает введение персональных визовых и финансовых санкций в отношении людей, в отношении чиновников путинского режима, причастных к грубым нарушениям прав российских граждан.

Я подчеркну, что речь идет о персональных санкциях. Это не санкции против России, как любит кричать кремлевская пропаганда. Это санкции против конкретных негодяев, конкретных преступников, конкретных нарушителей прав человека. Санкции эти выражаются в форме запрета на выдачу виз, заморозки активов и запрета на использование финансовой и банковской системы США.

Покушение на убийство является грубым нарушением прав человека. Это попытка нарушить право на жизнь, самое главное право, которое только существует. Поэтому применение санкций в рамках "закона Магнитского" в данном случае более чем правомерно.

И очень важно, что в резолюции 1145 упомянута ОБСЕ, потому что один из основополагающих принципов этой организации, зафиксированный в московском документе ОБСЕ от 3 октября 1991 года, заключается в том, что вопросы законности демократии, прав человека и основных свобод являются предметом международных обязательств и представляют интерес для всех государств-участников ОБСЕ и не могут считаться внутренним делом той или иной страны.

Поэтому, когда Владимир Путин и Сергей Лавров начинают говорить о вмешательстве во внутренние дела, это, как сказал булгаковский герой, так называемый случай вранья. Все страны-члены ОБСЕ имеют не только право, но и обязанность поднимать вопросы нарушения прав человека в других странах-членах ОБСЕ. И ровно это происходит в случае с возможными американскими санкциями в связи с отравлением Навального.

- Насколько вероятно, что при Байдене санкционная политика США в отношении Кремля лишь усилится?

- Мне кажется, здесь ситуация зависит не столько от администрации Белого дома, сколько от Конгресса. Мы говорим о "законе Магнитского", я хочу напомнить, что когда 10 лет назад, мы с Борисом Немцовым начинали нелегкую работу с тем, чтобы убедить американский Конгресс принять этот законодательный акт, тогдашняя администрация США, администрация Барака Обамы, была резко против принятия этого закона.

Они все делали, чтобы не допустить его принятия и, тем не менее, обе палаты Конгресса проголосовали с 90-процентным результатом в пользу этого закона, чего практически никогда не происходит в условиях нынешней политической поляризации в Вашингтоне. У администрации, по большому счету, не оставалось выбора.

То же самое мы можем сказать о большом законе о санкциях в отношении Кремля - законе Катца, который был принят летом 2017 года. Администрация Трампа, мягко скажем, была не в восторге от этого закона, но когда такая серьезная политическая воля проявляется в Конгрессе, они мало что могут сделать.

Я хочу надеться, что администрация Байдена будет более принципиально подходить к вопросам прав человека в своей внешней политике, чем это делала в последние четыре года администрация Трампа. Но первую скрипку должен и будет играть Конгресс. А то, какие настроения в Конгрессе, мы видим уже много лет. Это снова было подтверждено, когда было единогласна одобрена резолюция 1145 по вопросу об отравлении Алексея Навального.

- Вы участвовали в подготовке "акта Магнитского", а сейчас в подготовке санкций тоже участвуете?

- Я свою работу продолжаю уже много лет. Одно из направлений моей работы - это задействование всех возможных международных механизмов ответственности в отношении тех, кто нарушает права российских граждан и ворует деньги российских налогоплательщиков. Для этого есть целый ряд международных механизмов. Это и надзорный механизм, предусмотренный в рамках международных организаций, таких как Совет Европы и ОБСЕ.

Напомню, что в феврале этого года был опубликован надзорный доклад ОБСЕ по делу о расследовании убийства Бориса Немцова. Это очень важный механизм ответственности в тех условиях, когда российская власть на высшем уровне покрывает убийц уже пять с половиной лет. Да, эти механизмы ответственности включают в себя точечные персональные санкции.

Еще раз подчеркну, поскольку это важно: речь не идет о санкциях против России. Я российский политик, я российский гражданин, я не поддерживаю и не могу поддерживать санкции против моей страны, я поддерживаю и всеми силами продвигаю персональные санкции в отношении тех чиновников и олигархов путинского режима, которые лично причастны к нарушениям прав российских граждан и к воровству денег российских налогоплательщиков.

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