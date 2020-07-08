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Жесточайший приговор "шпиону" Сафронову

4 ч. назад

Приговор Ивану Сафронову - 22 года лишения свободы. Суд прошел в закрытом режиме. Его обвинили в госизмене. Несколько дней назад стало известно, что сведения журналист получил из открытых источников.

https://www.dw.com/ru/safronov-osuzden-za-spionaz-ctoby-ne-lovit-nastoasih-spionov-05092022/video-63025833
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Иван Сафронов

Иван Сафронов приговорен к 22 годам колонии

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