Жесточайший приговор "шпиону" Сафронову

ПолитикаРоссияЖесточайший приговор "шпиону" СафроновуTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoПолитикаРоссия4 ч. назад4 ч. назадПриговор Ивану Сафронову - 22 года лишения свободы. Суд прошел в закрытом режиме. Его обвинили в госизмене. Несколько дней назад стало известно, что сведения журналист получил из открытых источников. https://www.dw.com/ru/safronov-osuzden-za-spionaz-ctoby-ne-lovit-nastoasih-spionov-05092022/video-63025833Реклама