Политику Кара-Мурзе в СИЗО запретили звонить своим детям

Политику Владимиру Кара-Мурзе, который находится в следственном изоляторе (СИЗО), запретили звонить своим детям. Об этом сообщается в его твиттере в субботу, 24 декабря.

Соответствующее постановление вынес следователь по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Андрей Задачин. По мнению следствия, телефонные разговоры с детьми "могут создать реальную угрозу надлежащему осуществлению уголовного судопроизводства, а также иным образом воспрепятствовать производству по делу", сообщил политик. "Еще один небольшой штришок к портрету власти, любящей рассказывать про "семейные ценности", - прокомментировал запрет Кара-Мурза.

Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с конца апреля 2022 года, когда против него было возбуждено уголовное дело по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ" (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Следствие считает, что, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил под видом достоверных сообщений "заведомо ложную информацию о бомбардировках жилых районов, объектов социальной инфраструктуры Украины, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны войсками РФ", чем "причинил существенный вред интересам России".

В июле против Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело об осуществлении деятельности нежелательной организации, а в октябре ему предъявили еще одно обвинение - в государственной измене.

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