Оппозиционер, журналист и экс-председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза стал фигурантом нового уголовного дела. Как сообщил в среду, 27 июля, адвокат Вадим Прохоров, производство заведено по части 1 статьи 284.1 УК "о деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ".

Обвинение Владимиру Кара-Мурзе пока не предъявлено. Постановление о возбуждении дела ни ему, ни адвокатам не вручено.

Находится под стражей по делу о "фейках"

С апреля Кара-Мурза находится под стражей в московском следственном изоляторе по обвинению в "публичном распространении заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ".

По словам Прохорова, Кара-Мурзе вменяется в вину один эпизод распространения "фейков" о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона 15 марта сего года".

Кара-Мурза считает преследование политически мотивированным

Политик не признает себя виновным и считает дело политически мотивированным. Кара-Мурзе грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

За Кара-Мурзу поручились более 40 известных людей, в том числе Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына - вдова писателя Александра Солженицына, экс-председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, бывший главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.

Отравления оппозиционера

Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста Владимира Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

В 2021 году журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы расследователями как принимавшие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей" Алексея Навального.

Авторы публикаций признали, что у них не было широкого доступа к телефонным метаданным, поэтому они не смогли установить, где находились предполагаемые сотрудники ФСБ за несколько часов до отравлений Кара-Мурзы. Тем не менее журналисты с уверенностью говорили, что "ФСБ следила за ним в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления".

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