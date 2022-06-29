Оппозиционер Кара-Мурза останется в московском СИЗО до 12 августа

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Владимира Кара-Мурзы на продление срока содержания под стражей до 12 августа. "Постановление Басманного суда Москвы от 8 июня 2022 года - оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты - без удовлетворения", - сообщила пресс-служба суда в среду, 29 июня.

8 июня Басманный суд продлил Кара-Мурзе срок содержания в СИЗО на два месяца до 12 августа. Российский оппозиционер был арестован в конце апреля по обвинению в распространении "заведомо ложной информации" об использовании вооруженных сил РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК).

По словам адвоката Вадима Прохорова, Кара-Мурзе в настоящее время вменяется в вину один эпизод распространения "фейков" о ВС РФ - "его выступление в Палате представителей штата Аризона 15 марта сего года".

Дело против Кара-Мурзы

Как следует из заключения СК РФ, "фейками", которые причинили "существенный вред интересам РФ", посчитали распространенные Кара-Мурзой в публичном выступлении перед членами Палаты представителей штата Аризона США данные о бомбардировках ВС РФ жилых районов объектов социальной инфраструктуры, в том числе родильных домов, больниц и школ, а также о применении иных запрещенных средств и методов ведения войны против Украины.

Политик не признает себя виновным и считает дело политически мотивированным. Кара-Мурзе грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

За Кара-Мурзу поручились более 40 известных людей, в том числе Нобелевский лауреат, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, Наталья Солженицына - вдова писателя Александра Солженицына, экс-председатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский, писатель Борис Акунин, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, депутаты Мосгордумы и муниципальных районов Москвы.

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