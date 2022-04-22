 Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о ″фейках″ | Новости из Германии о России | DW | 22.04.2022

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Россия

Кара-Мурза стал фигурантом уголовного дела о "фейках"

Владимир Кара-Мурза-младший стал фигурантом уголовного дела по статье о "фейках" про российскую армию, сообщил адвокат Вадим Прохоров.

Владимир Кара-Мурза-младший

Владимир Кара-Мурза-младший

Оппозиционер, журналист и экс-председатель Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший стал фигурантом уголовного дела по статье о "фейках" про российскую армию и другие госорганы (207.3 УК, "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ"). Об этом в пятницу, 22 апреля, сообщил в Facebook адвокат Вадим Прохоров.

По его словам Кара-Мурза-младший, находится в Главном следственном управлении Следственного комитета России.

По всей видимости, на заседание Мосгорсуда 22 апреля его не доставят, хотя сторона защиты будет "категорически настаивать", добавил юрист.

Прохоров отметил, что выехал к политику.

Кара-Мурза арестован на 15 суток

В зависимости от части статьи 207.3 УК, которую будут вменять оппозиционеру, ему грозят от трех до 15 лет лишения свободы.

Ранее Кара-Мурзу арестовали на 15 суток по части 1 статье 19.3 КоАП ("неповиновение полиции"). Поводом стало то, что "при виде сотрудников полиции" политик "повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться".

Отравления оппозиционера

Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста Владимир Кара-Мурзы. Он активно способствовал продвижению так называемого "Списка Магнитского" в США в 2012 году. В мае 2015 года политик едва не погиб в результате отравления. В 2017 году он вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

В 2021 году журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали поездки Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы расследователями как принимавшие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей" Алексея Навального.

Авторы публикаций признали, что у них не было широкого доступа к телефонным метаданным, поэтому они не смогли установить, где находились предполагаемые сотрудники ФСБ за несколько часов до отравлений Кара-Мурзы. Тем не менее журналисты с уверенностью говорили, что "ФСБ следила за ним в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления".

В РФ 100 человек - фигуранты дел за антивоенные высказывания и действия

Между тем в России уже 100 человек - фигуранты уголовных дел за антивоенные высказывания и действия, написал в Telegram адвокат Павел Чиков. По его словам, большинство дел связаны с "фейками" о российской армии и других госорганах (статья 207.3 УК). По другим статьям - за призывы к санкциям (статья 284.2 УК) и повторную дискредитацию вооруженных сил (280.3 УК) - пока дела не возбуждались. На втором месте - дела о "вандализме", в основном - по мотиву ненависти. На третьем - "насилие против полицейских", отметил Чиков.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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