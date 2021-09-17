Суд в Москве отказался удовлетворить жалобу Кара-Мурзы на СК РФ

Хамовнический суд Москвы в пятницу, 17 сентября, отказался удовлетворить жалобу политика и журналиста Владимира Кара-Мурзы на Следственный комитет (СК) РФ в связи с тем, что ведомство, по его мнению, бездействует при расследовании двух покушений на его жизнь.

Как написал журналист ранее в этот день в своем блоге на сайте радиостанции "Эхо Москвы", отказ СК расследовать "действия сотрудников ФСБ, организующих отравления оппозиционных политиков", является "бездействием следственного органа, способным причинить ущерб конституционным правам". "В данном случае речь о самом главном конституционном праве - праве на жизнь", - подчеркнул Кара-Мурза.

Он напоминает, что журналистское расследование изданий Bellingcat и The Insider, опубликованное в феврале 2021 года, установило предполагаемых исполнителей покушений на него, произведенных в мае 2015 и феврале 2017 года. Ими, согласно расследованию, были предполагаемые сотрудники ФСБ Роман Мезенцев, Александр Самофал, Константин Кудрявцев и Валерий Сухарев. "Часть этих же сотрудников была задействована в прошлогодней операции по отравлению Алексея Навального", - пишет Владимир Кара-Мурза.

Требование Кара-Мурзы возбудить уголовное дело

Политик указывает, что уже трижды подавал заявления в СК с требованием возбудить уголовное дело о покушении на убийство: после обоих отравлений и в феврале 2021 года, после выхода расследования Bellingcat. По словам Кара-Мурзы, "первые два раза СКР не соизволил даже ответить о принятом решении".

В 2021 году, однако, политик получил сразу два ответа на его заявление. Главное следственное управление по Москве уведомило, что следственный отдел Хамовники провел проверку, по итогам которой в возбуждении уголовного дела было отказано. Со своей стороны, следственный отдел Хамовники сообщил Кара-Мурзе, что его заявление туда не поступало.

Утром 17 сентября, еще до вынесения решения по его жалобе, политик пообещал, что в случае отказа Хамовнического суда удовлетворить ее, он "дойдет до Страсбурга и будет настаивать на международном разбирательстве в отношении "эскадронов смерти" из ФСБ".

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