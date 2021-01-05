Кара-Мурза об отравлениях: Цель была убить, а не запугать
Политик Владимир Кара-Мурза - о предполагаемых покушениях на его жизнь, о причинах оставаться в России и о точечных санкциях против окружения Путина.
Российский оппозиционный политик Владимир-Кара Мурза
Интернет-издание Bellingcat в сотрудничестве с журналистами немецкого журнала Der Spiegel и российского онлайн-издания The Insider на прошлой неделе опубликовало новое расследование о группе сотрудников ФСБ, предположительно связанной с покушением на оппозиционера Алексея Навального. Расследователи пришли к выводу, что те же люди следили и за председателем Фонда Бориса Немцова за свободу Владимиром Кара-Мурзой-младшим - незадолго до его отравлений в 2015 и 2017 годах.
DW побеседовала с оппозиционным политиком о предполагаемых покушениях на него, о "списке Магнитского" и о причинах, по которым он предпочитает оставаться в России.
DW: Журналисты из Bellingcat, Spiegel и Insider расследовали два покушения на вас и пришли к выводу, что к этому причастны российские спецслужбы. Для вас было неожиданностью то, что вы прочитали в расследовании?
Владимир Кара-Мурза: Для меня было абсолютно очевидно с самого начала, что то, что со мной происходило и в 2015, и в 2017 году, когда я внезапно оказался в больнице с отказом органов и в коме и врачи говорили моей жене, что шансов выжить около пяти процентов, - это намеренное отравление, что они имели целью именно убить, а не запугать. И так же было очевидно, что причиной этих двух покушений была моя многолетняя работа по продвижению персональных санкций в странах Запада в отношении высокопоставленных коррупционеров и нарушителей прав человека из ближайшего окружения господина Путина.
Но одно дело, когда что-то понимаешь головой, и совсем другое - когда показывают конкретных людей, которые это делали, с фотографиями, с именами, с фамилиями. Я наверное никакими словами, ни на каком языке не смогу описать ту гамму эмоций, которую я ощутил на прошлой неделе, когда Христо Грозев и Роман Доброхотов, соавторы расследования из Bellingcat и "Инсайдера", показали мне все те факты, которые удалось обнаружить: поездки, регионы, даты. В шести поездках из того, что доказано, ездили со мной эти фээсбэшники.
- Вы можете себе представить, за что вас хотели убить или отравили?
- Здесь как раз абсолютно нет никаких сомнений. Вся сущность, весь смысл существования нынешнего режима заключается в том, что все эти чиновники, олигархи, люди из ближнего путинского круга хотят воровать здесь, в России, а тратить и прятать наворованное - в демократических странах Запада, где у них банковские счета, виллы, яхты, виноградники и так далее.
- И при чем здесь вы?
- А я здесь при том, что в 2010 году мы вместе с Борисом Немцовым начали работу по продвижению законопроекта, который назывался "Проект закона имени Сергея Магнитского", в Конгрессе США. Законопроект предусматривал введение персональных, я подчеркиваю, персональных визовых и финансовых санкций в отношении представителей режима Владимира Путина, которые лично причастны к грубым нарушениям прав российских граждан и коррупции. Санкции заключаются в отказе в выдаче виз, запрете на владение активами и запрете использовать финансовую и банковскую систему, в данном случае, США.
Сергей Магнитский, обвинивший сотрудников МВД РФ в коррупции, умер в СИЗО "Матросская тишина"
Борис Немцов, который сыграл ключевую роль в принятии закона Магнитского в США, называл его самым пророссийским законом, когда-либо принятым за рубежом, потому что этот закон направлен против тех, кто нарушает права российских граждан и ворует деньги российских налогоплательщиков.
- Вы обнаружили в расследовании о ваших отравлениях какие-то нестыковки? Или какие-то новые детали?
- Нестыковок там нет, детали - бесспорно. Было несколько вещей, которые меня шокировали, можно сказать. Например, что так рано началась слежка за мной, еще жив был Борис Немцов. Это февраль 2015 года, когда фээсбэшники со мной поехали в первый раз в Томск. Они полетели туда на день раньше, это стандартная процедура.
27 мая 2015 года мы с Вадимом Прохоровым, это бывший член центральной избирательной комиссии России, должны были лететь в Калининград проводить круглый стол по выборам. И туда никто из фээсбэшников уже билеты не брал, потому что они точно знали, что 27 мая я никуда не полечу. Отравили меня 26-го, в больницу я попал 26 мая.
- То, что вы описываете, очень похоже на то, что мы читали в расследовании об отравлении Навального.
- Так те же люди все делают.
- Вы говорили с Алексеем Навальным уже после этого расследования, после его отравления?
- Алексей Навальный сидит в СИЗО "Матросская тишина", у меня нет возможности с ним поговорить. Я общаюсь с его адвокатами, они передали ему все подробности расследования по моим отравлениям, и он абсолютно не удивился, потому что опять же все было очевидно давно. Просто теперь есть конкретные факты, конкретные имена, конкретные люди.
Навальный в СИЗО "Матросская тишина", 28 января 2021 года
К слову, в ближайшие дни мы с моим адвокатом Вадимом Прохоровым в очередной раз отправимся в Следственный комитет Российской Федерации, где мы уже были и в 15-м, и в 17-м году. До сих пор нам даже не ответили по поводу того, возбуждено или нет уголовное дело по факту покушения на российского гражданина на российской территории. И на этой неделе мы снова туда пойдем, только теперь уже не просто с заявлениями с требованием возбудить уголовное дело, а с теми конкретными фактами и с теми конкретными фамилиями, которые благодаря авторам расследования Bellingcat и "Инсайдера" мы теперь все знаем.
- Вы сейчас в Москве. Не опасаетесь за свою жизнь?
- У меня иногда спрашивают, а есть ли у вас охрана. Ну, представьте у меня даже десять охранников, как это защитит от того, что кто-то намажет что-то на одежду? Единственная действенная мера безопасности, которая действительно существует и которую я принял, - это то, что у меня жена и дети не в России. А что касается меня самого, то, я думаю, самым большим подарком нынешней власти было бы, если бы все, кто выступает против режима Владимира Путина, просто взяли бы и уехали отсюда. Политик, оказавшийся вне страны, теряет моральный авторитет, моральное право продолжать заниматься тем, чем мы занимаемся. Если ты не находишься в стране, не разделяешь риски, ты не можешь этим заниматься, и они это прекрасно понимают. Именно поэтому они так хотели, чтобы Алексей Навальный остался в Германии после отравления.
- То есть, вы будете продолжать оставаться в России?
- Я продолжаю работать как в России, так и на международном направлении. На сегодняшний день точечные санкции действуют в Соединенных Штатах, в Великобритании, в Канаде, во всех странах Европейского Союза. И мы будем эту работу, безусловно, продолжать и добиваться того, чтобы те люди, которые здесь у нас в России нарушают, игнорируют и подавляют базовые ценности и принципы демократического общества, больше не могли свободно кататься в демократические страны и наслаждаться красивой жизнью.
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Под подозрением - россияне
5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.
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Путь подозреваемых в Солсбери
Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).
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Тот самый флакон
Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.
Яд "Новичок" и его жертвы
С чего все началось
О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.
Яд "Новичок" и его жертвы
Скрипалей удалось спасти
По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.
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Споры о стране происхождения яда
Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.
Яд "Новичок" и его жертвы
О "Новинчке" рассказал один из его создателей
О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".
Яд "Новичок" и его жертвы
Новый случай отравления под Солсбери
4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".
Яд "Новичок" и его жертвы
Опять "Новичок"
Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.
Яд "Новичок" и его жертвы
Смерть Дон Стерджес
8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.
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Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы
9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".
Яд "Новичок" и его жертвы
Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма
Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.
Яд "Новичок" и его жертвы
400 предметов для анализа
Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.
Яд "Новичок" и его жертвы
Исполнители преступления известны?
19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".
Яд "Новичок" и его жертвы
Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт
Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.
20 августа 2020 года российскому оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске. Навального госпитализировали и подключили к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его могли отравить чем-то, подмешанным в чай, который он пил с утра в аэропорту. Омские врачи опровергали отравление.
22 августа 2020 года находящегося в коме политика удалось доставить в Берлин. Врачи клиники "Шарите" обнаружили у него признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Канцлер Германии и министр иностранных дел ФРГ призвали Москву определить и привлечь к ответственности лиц, виновных в отравлении.
Ангела Меркель: Навальный отравлен ядом группы "Новичок"
2 сентября 2020 года обнародовано заключение токсикологов спецлаборатории бундесвера о том, что в пробах, взятых у россиянина, вне всяких сомнений выявлены следы нервно-паралитического отравляющего вещества семейства "Новичок". Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) назвала отравление Навального "попыткой совершить убийство одного из ведущих оппозиционных политиков России".