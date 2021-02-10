Список Навального: Как Евросоюз принимает решения о введении санкций

Санкции - важный и часто применяемый инструмент во внешней политике Европейского Союза. России он коснулся после аннексии Крыма в 2014 году, после чего расширялся. Новый повод - арест Алексея Навального. Сейчас действуют более 40 различных санкционных режимов, направленных против стран, организаций вроде террористической группировки "Аль-Каида", фирм и отдельных лиц. Список этих лиц на данный момент охватывает почти 500 страниц, он публично доступен на сайте ЕС.
Санкции вводятся за нелегальную аннексию территорий, за дестабилизацию суверенных государств, против террористов, за нарушение прав человека или распространение ядерного оружия. С недавних пор санкции за нарушение прав человека могут быть введены Евросоюзом по всему миру, без привязки к конкретным государствам или кризисам. При этом ЕС принимает собственные меры или исполняет решения Организации Объединенных Наций (ООН).
Как принимаются решения
Решение о вводе санкций принимает Совет ЕС, то есть представительство 27 стран-членов, причем - единогласно. В составе Совета есть постоянный комитет, который готовит решения о введении, продлении или отмене санкций. Формально решение принимают министры иностранных дел. Санкции вступают в силу с момента публикации в официальном вестнике ЕС.
Выбор объектов для санкций
Генеральный директорат Еврокомиссии по экономике и финансам, а также комитет по санкциям определяют лица, фирмы или объединения, против которых будут введены санкции. Списки составляются при помощи посольств ЕС в затронутых странах, спецслужб, а также открытых источников или по данным потерпевших, как сейчас в случае с арестованным российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Сторонники Навального передали ЕС список лиц из окружения российского президента, против которого они считают необходимым ввести санкции.
Навальный в суде, 2 февраля 2021
При этом ЕС старается вводить меры конкретно против лиц, которые непосредственно связаны с преступлениями, в которых их обвиняют. Например, в Украине это были лидеры пророссийских сепаратистов в Донбассе; в случае Навального - сотрудники спецслужб, которые предположительно участвовали в его отравлении; в случае Северной Кореи - близкое окружение главы партии и государства Ким Чен Ына и так далее. Этим лицам запрещен въезд в Евросоюз, их банковские счета заморожены, на имущество наложен арест.
Объем санкций
Помимо физических лиц санкции могут коснуться государств и организаций. Против таких государств, как КНДР, Иран или Ливия введены эмбарго на поставки оружия. Против террористических организаций вроде "Аль-Каиды" или "Исламского государства" (ИГ), а также против киберпреступников из Китая или России введен запрет на въезд в ЕС.
Список членов "Аль-Каиды" под санкциями ЕС - самый длинный.
Список членов "Аль-Каиды" под санкциями ЕС - самый длинный. Кроме того, различные санкции введены против африканских государств - Сомали, Мали, Конго, Зимбабве или Судана. Венесуэла, Никарагуа, Иран, Ирак, Пакистан и Афганистан также есть в санкционном списке. В Европе санкции коснулись России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Турции, а также неподконтрольных Киеву территорий Украины.
В связи с конфликтом на востоке Украины Евросоюз также ввел санкции против целых отраслей экономики России. Так, российским банкам усложнен доступ к финансовому рынку ЕС. После аннексии Крыма в 2014 году запрещен экспорт товаров двойного назначения. Также запрещено поставлять в РФ некоторые комплектующие в сфере энергетики.
Отмена санкций
Лица или фирмы, против которых введены санкции, получают письменное уведомление от ЕС. Если адрес не известен, публикация в вестнике ЕС считается достаточной. Те, кого коснулись санкции, могут подать письменное ходатайство в Совет ЕС об их отмене. Возможны и иски против санкций в Европейской судебной палате в Люксембурге. Такие иски в недавнем прошлом были успешными. Если причин для санкций больше нет, то министры иностранных дел стран ЕС могут их единогласно отменить.
Еврокомиссия призвана периодически проверять эффективность финансовых санкций и предлагать их изменение или ужесточение. Политическое влияние санкций против КНДР, Сирии и России трудно измерить, поэтому оно считается спорным.
Смотрите также:
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Самый известный критик Кремля
Ни на Западе, ни тем более в России Алексей Навальный в представлении не нуждается. За последние годы основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал десятки расследований о российских политиках, журналистах и других общественных фигурах - от экс-президента РФ Дмитрия Медведева до телеведущей Елены Малышевой.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Серия расследований в регионах РФ
В августе 2020 года Алексей Навальный начал публиковать серию расследований о региональных политиках - членах партии "Единая Россия", которые, по его данным, обогащались на бюджетные деньги. Целью Навального было при этом не допустить их переизбрания в региональные парламенты в единый день голосования 13 сентября. Перед отравлением он успел снять две части этой серии - в Новосибирске и Томске.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Перелет из Томска в Москву
Алексею Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета в Москву из Томска, где он работал над очередной серией нового расследования о региональных чиновниках. Пилоты совершили экстренную посадку в Омске. Как пишут местные СМИ, буквально через несколько минут после того, как лайнер запросил посадку, в аэропорт поступили два звонка о минировании.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Госпитализация в Омске
В Омске Алексей Навальный был доставлен в бессознательном состоянии в городскую клиническую больницу № 1. Там врачи поместили его в состояние искусственной комы и подключили к аппарату ИВЛ.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
В Омске следов отравления не нашли
Главврач омской больницы № 1, куда был помещен Навальный, Александр Мураховский заявил, что сначала его коллеги предполагали, что политик был отравлен, однако этот диагноз "не нашел своего подтверждения и был снят как на основании отсутствия характерной клинической картины, так и в связи с отрицательными результатами лабораторных тестов".
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Отправка на лечение в Германию
В ночь на 21 августа из Германии в Омск вылетел самолет с реанимационным оборудованием и немецкими врачами на борту, чтобы по желанию родственников Алексея Навального забрать его на лечение в Берлин. Однако руководство омской больницы, где находился политик, заявило, что он "нетранспортабелен". Лишь после длительной задержки, 22 августа, Навального удалось доставить на лечение в ФРГ.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Клиника "Шарите"
Клиника "Шарите", куда был помещен российский оппозиционер, пользуется всемирной известностью. Ранее здесь проходили лечение такие фигуры, как экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и издатель "Медиазоны", член группы Pussy Riot Петр Верзилов. Последний, также как и Алексей Навальный, имел диагноз отравления.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Наличие яда "Новичок" в анализах
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сделал заявление о том, что токсикологическая спецлаборатория бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы боевого отравляющего вещества группы "Новичок". Через несколько часов после этого канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила эти выводы, заявив, что мир ждет от России "ответов на очень серьезные вопросы".
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Будущее "Северного потока - 2"
После подтверждения факта отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком" мировые политики заговорили о введении новых санкций против России. Под вопрос стало, в частности, завершение строительства газопровода "Северный поток - 2". Канцлер ФРГ Ангела Меркель завила, что связывать проект с отравлением Навального не нужно. Однако другие немецкие политики это делают.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Реакция России
В Москве на заявление Берлина об отравлении Навального "Новичком" отреагировали сдержанно, заявив, что немецкие партнеры не предоставили "какой-либо фактуры". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит оснований обвинять Кремль в причастности к отравлению Навального. Говоря об оппозиционере, Песков предпочел не называть его фамилию, употребив эвфемизм "берлинский пациент".
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Упреки в затягивании расследования Германией
В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 сентября обвинила Германию в том, что она преднамеренно затягивает ход расследования по делу об отравлении Навального, и допустила, что в ФРГ "ведут двойную игру". Ранее Захарова утверждала, что послу РФ в Берлине Сергею Нечаеву на встрече в МИД не предоставили никакой информации о состоянии здоровья Алексея Навального.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Российские версии произошедшего
Тем временем российские СМИ начали выдвигать свои версии случившегося с Навальным: диеты, перегрев на солнце, недостаток глюкозы. Последнюю версию поддержала глава телеканала RT Маргарита Симоньян, написав в интернете, что на такой случай всегда носит с собой рафаэлку. В свою очередь главврач омской больницы Александр Мураховский заявил, что основным диагнозом является нарушение обмена веществ.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
"Подпись Путина"
Соратники Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией не сомневаются, что за покушением на политика стоят люди, тесно связанные с Кремлем. После заявления Ангелы Меркель о результатах анализов Навального директор ФБК Леонид Волков сравнил отравление Навального в 2020 году "Новичком" с подписью президента РФ Владимира Путина, оставленной на месте преступления.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Яд мог быть подмешан в чай?
Перед вылетом из Томска Алексей Навальный выпил в здании аэропорта стаканчик черного чая. Его спутники - пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш и помощник Илья Пахомов - пили другие напитки (кофе и воду). Об этом говорится в запросе генпрокуратуры РФ, направленном в Минюст Германии. Впоследствии соратники Навального высказали предположение, что яд мог быть подмешан в чай.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Акции в поддержку Алексея Навального
После отравления Алексея Навального участники массовых акций за освобождение экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала стали выходить и с плакатами в поддержку отравленного оппозиционера. На одном из них была надпись "Вова, выпей чаю! Хабаровск угощает".
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Юлия Навальная о диагнозе ее супруга
Супруга оппозиционера, Юлия Навальная, прокомментировала предложение Главы Национальной медицинской палаты РФ Леонида Рошаля создать совместную группу для определения причины состояния политика. "Генезис комы моего супруга известен - это отравление ФОС", - заявила она. По мнению Навальной, Рошаль выступает "не как врач, а как голос государства" и хочет "выведать информацию и выслужиться".
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Другие нападения на Алексея Навального
Инцидент в Томске - не первое нападение на оппозиционера Алексея Навального. В марте 2017 года неизвестный в Барнауле брызнул ему в лицо "зеленкой", а летом 2019 года Навальный, находившийся в СИЗО в связи с участием в акции за свободные выборы в Москве, был госпитализирован, после того, как у него воспалились глаза. Его сторонники предполагают, что аллерген был нанесен на его полотенце.
-
Отравление Алексея Навального: все, что об этом известно
Возможные последствия для здоровья
7 сентября клиника "Шарите" сообщила, что Алексей Навальный был выведен из искусственной комы. Кроме того, в этот день его постепенно начали отключать от аппарата искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Навальный реагирует на обращения к нему, однако долгосрочные последствия нахождения в коме по-прежнему оценить нельзя, сообщили врачи.
Автор: Елена Гункель