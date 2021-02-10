Список Навального: Как Евросоюз принимает решения о введении санкций

Санкции - важный и часто применяемый инструмент во внешней политике Европейского Союза. России он коснулся после аннексии Крыма в 2014 году, после чего расширялся. Новый повод - арест Алексея Навального. Сейчас действуют более 40 различных санкционных режимов, направленных против стран, организаций вроде террористической группировки "Аль-Каида", фирм и отдельных лиц. Список этих лиц на данный момент охватывает почти 500 страниц, он публично доступен на сайте ЕС.

Санкции вводятся за нелегальную аннексию территорий, за дестабилизацию суверенных государств, против террористов, за нарушение прав человека или распространение ядерного оружия. С недавних пор санкции за нарушение прав человека могут быть введены Евросоюзом по всему миру, без привязки к конкретным государствам или кризисам. При этом ЕС принимает собственные меры или исполняет решения Организации Объединенных Наций (ООН).

Как принимаются решения

Решение о вводе санкций принимает Совет ЕС, то есть представительство 27 стран-членов, причем - единогласно. В составе Совета есть постоянный комитет, который готовит решения о введении, продлении или отмене санкций. Формально решение принимают министры иностранных дел. Санкции вступают в силу с момента публикации в официальном вестнике ЕС.

Выбор объектов для санкций

Генеральный директорат Еврокомиссии по экономике и финансам, а также комитет по санкциям определяют лица, фирмы или объединения, против которых будут введены санкции. Списки составляются при помощи посольств ЕС в затронутых странах, спецслужб, а также открытых источников или по данным потерпевших, как сейчас в случае с арестованным российским оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Сторонники Навального передали ЕС список лиц из окружения российского президента, против которого они считают необходимым ввести санкции.

Навальный в суде, 2 февраля 2021

При этом ЕС старается вводить меры конкретно против лиц, которые непосредственно связаны с преступлениями, в которых их обвиняют. Например, в Украине это были лидеры пророссийских сепаратистов в Донбассе; в случае Навального - сотрудники спецслужб, которые предположительно участвовали в его отравлении; в случае Северной Кореи - близкое окружение главы партии и государства Ким Чен Ына и так далее. Этим лицам запрещен въезд в Евросоюз, их банковские счета заморожены, на имущество наложен арест.

Объем санкций

Помимо физических лиц санкции могут коснуться государств и организаций. Против таких государств, как КНДР, Иран или Ливия введены эмбарго на поставки оружия. Против террористических организаций вроде "Аль-Каиды" или "Исламского государства" (ИГ), а также против киберпреступников из Китая или России введен запрет на въезд в ЕС.

Список членов "Аль-Каиды" под санкциями ЕС - самый длинный.

Список членов "Аль-Каиды" под санкциями ЕС - самый длинный. Кроме того, различные санкции введены против африканских государств - Сомали, Мали, Конго, Зимбабве или Судана. Венесуэла, Никарагуа, Иран, Ирак, Пакистан и Афганистан также есть в санкционном списке. В Европе санкции коснулись России, Беларуси, Боснии и Герцеговины, Турции, а также неподконтрольных Киеву территорий Украины.

В связи с конфликтом на востоке Украины Евросоюз также ввел санкции против целых отраслей экономики России. Так, российским банкам усложнен доступ к финансовому рынку ЕС. После аннексии Крыма в 2014 году запрещен экспорт товаров двойного назначения. Также запрещено поставлять в РФ некоторые комплектующие в сфере энергетики.

Отмена санкций

Лица или фирмы, против которых введены санкции, получают письменное уведомление от ЕС. Если адрес не известен, публикация в вестнике ЕС считается достаточной. Те, кого коснулись санкции, могут подать письменное ходатайство в Совет ЕС об их отмене. Возможны и иски против санкций в Европейской судебной палате в Люксембурге. Такие иски в недавнем прошлом были успешными. Если причин для санкций больше нет, то министры иностранных дел стран ЕС могут их единогласно отменить.

Еврокомиссия призвана периодически проверять эффективность финансовых санкций и предлагать их изменение или ужесточение. Политическое влияние санкций против КНДР, Сирии и России трудно измерить, поэтому оно считается спорным.

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