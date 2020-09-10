 Евросоюз облегчит введение санкций за нарушения прав человека | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2020

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Европа

Евросоюз облегчит введение санкций за нарушения прав человека

Новый санкционный инструмент ЕС создан по образцу "закона Магнитского" в США. До сих пор ЕС мог вводить персональные санкции лишь в рамках штрафных мер против целых государств.

Значки с портретом Сергея Магнитского

Значки с портретом Сергея Магнитского

Евросоюзу впредь будет значительно легче вводить санкции за нарушения прав человека в таких странах, как Россия, Китай или Саудовская Аравия. Представители стран-членов организации вечером в среду, 2 декабря, договорились об упрощении соответствующей процедуры. Достигнутая договоренность будет официально принята главами МИД стран ЕС 7 декабря, подтвердили дипломаты ЕС в интервью западным информагентствам.

Согласно новым правилам, страны ЕС смогут впредь напрямую вводить санкции против отдельных лиц за нарушения прав человека. До сих пор персональные санкции были возможны лишь в рамках штрафных мер против целых государств или специальных санкционных механизмов, например, в случае кибератак, применения химического оружия или таких конфликтов, как кризис вокруг Украины. Это крайне затрудняло или делало невозможной реакцию ЕС в таких случаях, как, к примеру, жестокое убийство журналиста Джакмаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле.

Новый санкционный механизм ЕС разработан по образку принятого в США "закона Магнитского". Этот закон был принят Конгрессом США в 2016 году, чтобы ввести санкции против отдельных лиц из-за резонансной гибели в московском следственном изоляторе российского аудитора Сергея Магнитского. 

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    Автор: Ирина Филатова


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