Оппозиционный политик Кара-Мурза заметил за собой слежку в Москве

Оппозиционный политик, председатель совета Фонда Бориса Немцова за свободу Владимир Кара-Мурза-младший заметил слежку за собой в Москве. Как сообщает издание The Insider во вторник, 16 февраля, Кара-Мурза рассказал, что подозрительные люди в штатском следовали за ним на автомобиле и в метро, подсаживались за соседние столики в кафе. Политики отметил, что ранее за ним нередко следили в регионах, но он до сих пор не замечал слежку в Москве.

Кара-Мурза обнаружил слежку 15 февраля. Машина с номером У563СА, следовавшая за оппозиционером весь день, не обнаруживается в доступных базах ГИБДД, и, по словам источников издания Bellingcat, в ГИБДД она закреплена за Федеральной службой безопасности России (ФСБ), отмечает The Insider. На одном из снимков с машиной, который опубликовал The Insider, она припаркована у администрации президента РФ.

Сотрудники ФСБ предположительно следили за Кара-Мурзой до его отравлений

Кара-Мурза-младший - сын известного журналиста Владимир Кара-Мурзы - активно способствовал продвижению так называемого списка Магнитского и в мае 2015 года едва не погиб в результате отравления. Покушавшихся не нашли. В 2017 году вновь попал в больницу с аналогичными симптомами.

11 февраля The Insider, Bellingcat и германский журнал Der Spiegel опубликовали результаты собственного расследования, согласно которым за Кара-Мурзой незадолго до его отравлений в 2015 и 2017 годах следили сотрудники спецгруппы ФСБ. В частности, по версии расследователей, за оппозиционером следили в четырех командировках, состоявшихся за три месяца до его отравления в 2015 году.

Авторы публикаций проанализировали поездки Кара-Мурзы за 12 месяцев отравления и сравнили их с перемещениями предполагаемых сотрудников Института криминалистики ФСБ и сотрудников Второй службы ФСБ (Службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом. - Ред.), которые ранее были идентифицированы журналистами как принимающие участие в совместных операциях с членами возможного "отряда отравителей" оппозиционного политика Алексея Навального.

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