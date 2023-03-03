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Владимир Кара-Мурза в Басманном суде
Владимир Кара-Мурза в Басманном суде (фото из архива)Фото: Sergei Bobylev/TASS/picture alliance/dpa
ПолитикаРоссия

США ввели санкции за нарушения прав Владимира Кара-Мурзы

Виталий Кропман
30 мин. назад

"Задержание Кара-Мурзы - еще один пример того, как Кремль манипулирует российской правовой системой, чтобы заставить замолчать инакомыслящих", - заявил представитель Минфина США.

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Минфин США ввел персональные санкции против шести граждан России, причастных к уголовному преследованию и нарушению прав российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы. Об этом в пятницу, 3 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

Под ограничительные меры в соответствии с Глобальным законом Магнитского попали судья Басманного районного суда Елена Ленская, оперуполномоченный Андрей Задачин и "свидетель-эксперт" Данила Михеев, а также Диана Мищенко - судья, постановившая арестовать Кара-Мурзу, Илья Козлов - судья, который отклонил апелляцию на постановление Мищенко, и Олег Свириденко - заместитель министра юстиции России.

"Министерство финансов США присоединяется к многочисленным национальным и международным партнерам и призывает к немедленному и безоговорочному освобождению Владимира Кара-Мурзы. Его задержание - еще один пример того, как Кремль манипулирует российской правовой системой, чтобы заставить замолчать инакомыслящих", - заявил представитель Минфина Брайан Э. Нельсон.

Дело Кара-Мурзы

Известный российский оппозиционный политик и тележурналист Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в "распространении фейков" о российской армии. Судя по всему причиной такого решения стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине.

В настоящий момент Кара-Мурза, который имеет кроме российского еще и британское гражданство, проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса: "распространение фейков", "осуществление деятельности нежелательной организации" и "государственная измена".

Политику, которого, возможно, дважды - в 2015 и 2017 годах - пытались отравить, грозит до 25 лет заключения в колонии строго режима, отмечает "Новая газета Европа"

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