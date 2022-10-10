За что оппозиционер Кара-Мурза получил премию Совета Европы

Владимир Кара-Мурза - один из самых убежденных оппонентов Владимира Путина. Оппозиционера дважды пытались отравить, а теперь обвиняют в госизмене. В этом году он стал лауреатом премии имени Вацлава Гавела.

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 10 октября объявила о присуждении в десятый раз учрежденной Советом Европы премии имени Вацлава Гавела в области прав человека. В этом году среди номинантов была венгерская "Радужная коалиция", отстаивающая права лесбиянок, гомосексуалов, бисексуалов, транс-людей и квиров; украинская коалиция "Украина. 5 утра", занимающаяся расследованием российских военных преступлений в ходе войны в Украине, а также один из самых известных российских общественных деятелей и оппозиционеров, политик и журналист Владимир Кара-Мурза, который и стал лауреатом премии.

В апреле 2022 года против Кара-Мурзы в РФ возбудили уголовное дело по обвинению в распространении "фейков" о вооруженных силах РФ и поместили в следственный изолятор. В июле на Кара-Мурзу завели еще одно уголовное дело - об осуществлении деятельности "нежелательной" организации. А 6 октября его обвинили в государственной измене. DW рассказывает об одном из самых убежденных оппонентов Путина.

В отношении Путина - ни малейших иллюзий

Родившийся в 1981 году Владимир Кара-Мурза-младший - сын известного российского журналиста и телеведущего Владимира Кара-Мурзы, умершего в 2019 году - занимается политической деятельностью с 18 лет. В политику, по его собственным словам, его привел Борис Немцов. Кара-Мурза познакомился с ним в 1999 году в ходе предвыборной кампании в Думу - тогда Немцов был одним из лидеров партии "Союз правых сил" (СПС), и Кара-Мурза, работавший в то время в газете "Новые Известия", брал у него интервью.

На тех выборах "Союз правых сил" получил 8,5 процента голосов, а в 2000 году 19-летний Владимир Кара-Мурза стал советником Бориса Немцова, возглавившего фракцию СПС в Думе третьего созыва. Сам Кара-Мурза не раз говорил о колоссальном влиянии, которое оказал на него Немцов. Они были не только политическими соратниками, но и близкими друзьями. Немцов был крестным отцом младшей дочери Кара-Мурзы. Убийство Немцова Владимир до сих воспринимает не только как политическую, но и как глубочайшую личную трагедию.

Кара-Мурза и Немцов: политические соратники и близкие друзья Фото: Getty Images/A. Wong

Кара-Мурза называет себя убежденным оппозиционером: он не раз говорил, что никогда не испытывал никаких иллюзий в отношении Владимира Путина. "20 декабря 1999 года он восстановил мемориальную доску Андропова на Лубянской площади, на здании КГБ. И в тот же день, это был День чекиста, выступал на собрании своих сослуживцев и сказал им, что группа сотрудников КГБ, направленная на работу в правительство, со своей задачей справилась. И потом (…) поднял тост за Иосифа Виссарионовича Сталина в Белом доме. Я не хочу из себя рисовать какого-то там оракула или пророка, но мне кажется, что это были достаточно очевидные вещи уже тогда", - рассказывал Кара-Мурза в интервью "Радио Свобода".

Продвижение в США "закона Магнитского"

Политическую деятельность Кара-Мурза совмещал с работой журналиста, и в 2003 году ему предложили стать руководителем корпункта телеканала RTVi в Вашингтоне. В Соединенных Штатах он жил восемь лет, в 2010-2011 годах он от имени российской оппозиции активно способствовал продвижению в Конгрессе законопроекта "Об ответственности и верховенстве закона", который предусматривал запрет на въезд в США и замораживание там финансовых активов для представителей российской элиты и чиновников, ответственных за грубые нарушения прав человека.

Законопроект был назван именем Сергея Магнитского - умершего в 2009 году в СИЗО "Матросская тишина" юриста, который обнаружил хищения из российского бюджета миллиардов долларов, совершенные российскими силовиками и чиновниками. Соавторами законопроекта были сенаторы Бенджамин Кардин и Джон Маккейн. В 2012 году Соединенные Штаты стали первой страной, принявшей "закон Магнитского". Затем его приняла Канада, а вслед за этим - и другие страны.

Лоббированием санкций США против российских силовиков и политической элиты Владимир Кара-Мурза, по мнению многих, нажил себе влиятельных врагов в высших эшелонах российских властей. "Работой Кара-Мурзы над "списком Магнитского" были недовольны многие, -отмечал Ходорковский в интервью программе DW "Немцова.Интервью". - Это задело интересы многих людей".

"Закон Магнитского" был принят в США в 2012 году; одним из его основных российских лоббистов был Владимир Кара-Мурза Фото: Reuters

После убийства в 2015 году Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза и бывший премьер правительства РФ Михаил Касьянов ездили в Вашингтон для того, чтобы передать членам Конгресса так называемый "список Немцова", в котором были имена нескольких политиков и журналистов, открыто призывавших к травле Немцова. Кара-Мурза также приложил много усилий к тому, чтобы площадь перед посольством РФ в Вашингтоне была названа именем Немцова. А после того, как Россия аннексировала Крым, политик последовательно выступал за введение санкций в отношении Москвы.

Отравления в 2015 и 2017 годах

26 мая 2015 года Владимир Кара-Мурза обедал в центре Москвы с одним из политических соратников, позже встретился с двумя другими коллегами. Внезапно ему стало плохо - ускоренное сердцебиение, потом рвота. Когда через полчаса приехала скорая помощь, он уже едва мог двигаться. Первое предположение врачей было: инфаркт, но уже вскоре стало понятно, что проблема не с сердцем.

У Кара-Мурзы начали отказывать все основные органы. Неделю он провел в коме, а в больнице он оставался полтора месяца. Позже политик вспоминал, что медики оценивали его шансы выжить в пять процентов. Врачам чудом удалось его спасти. Затем последовал полугодовой курс восстановления в США, где жили его жена и трое детей.

Окончательного ответа на вопрос, что произошло с оппозиционером, нет до сих пор. В прессе фигурировали выводы французского врача Паскаля Кинца, который обнаружил в организме больного следы тяжелых металлов. В частных разговорах лечащие врачи, по словам соратников и близких Кара-Мурзы, сходятся во мнении, что это было именно отравление.

В 2017 году Владимир Кара-Мурза вновь был госпитализирован с такими же симптомами, что в и 2015 году. Директором больницы был тот же врач, который спас оппозиционера полтора года назад. На этот раз политику поставили диагноз "отравление неустановленным веществом". Кара-Мурзу снова ввели в искусственную кому, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, провели гемодиализ и другие процедуры.

Он пробыл в реанимации 10 дней, спустя еще неделю его выписали, после чего политик снова прошел курс реабилитации в США. Обращение Кара-Мурзы в Следственный комитет РФ в попытке возбудить уголовное дело ни к чему не привело - следственные органы отказались расследовать оба отравления.

В 2021 году журналисты Bellingcat, Der Spiegel и The Insider проанализировали передвижения Владимира Кара-Мурзы в 2015 и в 2017 годах и пришли к выводу, что в течение нескольких месяцев до обоих случаев отравления за ним следила ФСБ, и что к его отравлению могли быть причастны те же сотрудники российских спецслужб, что и к отравлению Алексея Навального.

Сам Владимир Кара-Мурза не сомневается: обе попытки отравления были местью российских властей за участие в продвижении на Западе "закона Магнитского". "Для меня было абсолютно очевидно с самого начала, что то, что со мной происходило и в 2015, и в 2017 году, когда я внезапно оказался в больнице с отказом органов и в коме, - это намеренное отравление, что они имели целью именно убить, а не запугать. И так же было очевидно, что причиной этих двух покушений была моя многолетняя работа по продвижению персональных санкций в странах Запада в отношении высокопоставленных коррупционеров и нарушителей прав человека из ближайшего окружения господина Путина", - говорил Кара-Мурза в интервью DW.

Арест и статья о "фейках"

О том, что 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Владимир Кара-Мурза узнал, находясь в Москве. 11 апреля он дал интервью американской телекомпании CNN, в котором назвал действия России в Украине "агрессией", а российские власти - "режимом убийц".

Владимир Кара-Мурза в зале суда Фото: Anton Novoderezhkin/Tass/picture alliance

Через несколько часов после этого политика задержали у его дома в Москве. В тот же день суд приговорил его к 15 суткам административного ареста - за "неподчинение полиции": в рапортах задерживавших его полицейских говорилось, что политик "при виде сотрудников полиции повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на их требование остановиться попытался скрыться".

Спустя несколько дней на Владимира Кара-Мурзу завели уголовное дело по обвинению в распространении "фейков о специальной военной операции и действиях российской армии". Поводом стало его выступление 15 марта в палате представителей американского штата Аризона. По этой статье политику грозит срок заключения от пяти до десяти лет.

"Тот, кто работает на благо страны, для властей РФ - госизменник"

В конце июля в отношении Владимира Кара-Мурзы было открыто еще одно уголовное дело - по статье об осуществлении деятельности "нежелательной организации", которая предусматривает заключение до четырех лет. А 6 октября против него выдвинули обвинение в государственной измене. Следствие утверждает, что Кара-Мурза давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, получая за эти услуги по 30 тысяч долларов США в месяц. В случае признания его виновным по этой статье оппозиционеру грозит до 20 лет тюрьмы. Последние шесть месяцев Кара-Мурза находится в следственном изоляторе.

Для близких Владимира Кара-Мурзы известия о предъявлении еще более тяжелого обвинения не стало неожиданностью. "Это был недостающий кусочек пазла. Для нынешней российской власти тот, кто занимается защитой прав человека в России и работает на благо страны, является государственным преступником, государственным изменником. Ничего удивительного тут нет, вполне вписывается в нынешнюю картину", - сказала жена политика Евгения в интервью DW.

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