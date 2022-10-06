  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Ситуация в Беларуси
Коронавирус
Публицист Владимир Кара-Мурза во время выступления перед Сенатом США в Вашингтоне, март 2017 года
Владимир Кара-МурзаФото: Reuters/J. Roberts
ПолитикаРоссия

Жена Кара-Мурзы о его сроке: Столько власть не продержится

Александр Плющев
30 мин. назад

Как восприняли близкие публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы то, что против него выдвинули новое обвинение - в госизмене? Интервью DW с супругой оппозиционера.

https://www.dw.com/ru/zena-karamurzy-o-ego-sroke-stolko-eta-vlast-ne-proderzitsa/a-63359088

Против публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы, находящегося с апреля в СИЗО по делу о распространении "фейков" о ВС РФ, 6 октября в России выдвинули также обвинение в госизмене. Следствие утверждает, что Кара-Мурза давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб, получая за эти услуги по 30 тысяч долларов США в месяц. В случае признания его виновным по этой статье, оппозиционеру грозит до 20 лет тюрьмы. DW поговорила с супругой Владимира Кара-Мурзы Евгенией о том, насколько ожидаемы были новые обвинения и как их восприняла его семья.

DW: Евгения, насколько неожиданными стали для вас известия о предъявлении нового обвинения?

Евгения Кара-Мурза: На самом деле не такими уж и неожиданными.

Супруга публициста и общественного деятеля Владимира Кара-Мурзы Евгения
Евгения Кара-МурзаФото: DW

Это, знаете, был как недостающий кусочек пазла. Теперь картинка полностью сложилась. Для нынешней российской власти тот, кто занимается защитой прав человека в России и работает на благо страны, является государственным преступником, государственным изменником. Ничего удивительного тут нет, вполне вписывается в нынешнюю картину.

- Были ли какие-то предпосылки к такому повороту событий? Ведь мы видели, как все развивалось: сначала было административное, потом - уголовное дело. Было ли понятно, что все идет к еще более тяжкому обвинению?

- Думаю, что единственным сигналом, что может произойти что-то еще, было то, что они все тянули и тянули с датой суда. То, что предъявили обвинение в госизмене, для меня не очень удивительно. Я ждала любого развития, это обвинение просто завершило портрет настоящего патриота России. Это у нас "иностранный агент", которого бросают в тюрьму за приближение санкций против воров и убийц. И потом эта же власть обвиняет его в госизмене.

- С чем лично вы связываете предъявление новых обвинений? Ведь, казалось бы, куда еще больше? В случае обвинительного приговора, Владимир и так получил бы много лет тюрьмы. Или дело не в сроке заключения, а в позиционировании его как изменника родины?

- Возможно, в этом. Потому что - а в чем же еще?

Добавят еще лет к четырнадцати (годам. - Ред.), к которым его уже собирались приговорить? Не знаю. У меня почему-то есть твердое убеждение, что эта власть не продержится столько лет, на сколько они пытаются посадить Володю в тюрьму. Что-то мне подсказывает, что их не станет гораздо, гораздо раньше. Я буду продолжать делать все для того, чтобы это случилось как можно быстрее.

- Была ли у вас в последнее время связь с Владимиром? Удалось ли ему что-то передать?

-  Я не говорила с Володей и не видела его с апреля. Единственная моя связь с ним была через адвоката.

- Значит, адвокатам удается заходить к нему?

- Пока удается.

- Скажите, пожалуйста, как вы сами все это переживаете?

-  Я работаю. Я продолжаю Володину работу и не остановлюсь, пока весь этот кошмар в России и Украине не прекратится. Наверное, это и еще дети держит меня на плаву. Потому что мама должна быть сильная. И Володя держит. Я бесконечно по нему скучаю и бесконечно его уважаю и буду делать все для того, чтобы его работа продолжалась.

Смотрите также:

Усиление давления на критиков Кремля?

Александр Плющев
Александр Плющев Александр Плющев - журналист, интернет-эксперт, популярный блогер и радиоведущий, колумнист DW.
Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)

Эксклюзив DW: интервью с В. Кара-Мурзой о внезапной госпитализации Алексея Навального (21.08.2020)

Владимир Кара-Мурза-младший о "Кремлевских темниках" и борьбе с оппонентами власти, как Навальный, Немцов, Литвиненко, Щекочихин и Политковская. И почему ФБР США не выдает свои результаты анализов самого Кара-Мурзы.
Политика
21 августа 2020 г.
09:04 мин.
external

Навальный за санкции против окружения Путина, или Что критики Кремля советовали ЕС. DW Новости

Навальный за санкции против окружения Путина, или Что критики Кремля советовали ЕС. DW Новости

Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Илья Яшин и Владимир Милов выступили на заседании комитета по иностранным дела Европарламента. Говорили в том числе и о санкциях ЕС против окружения Путина и яхтах олигархов.
27 ноября 2020 г.
24:30 мин.
Пропустить раздел Близкие темы

Близкие темы

Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Утечка из газопровода "Северный поток - 2"

Швеция: "Северные потоки" разрушили преднамеренные взрывы

Экономика и бизнес
2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Одно из месторождений нефти в России

Эксперт: В ЕС не знают, как будут работать санкции по нефти

Эксперт: В ЕС не знают, как будут работать санкции по нефти

Экономика и бизнес
1 ч. назад
Карикатура: Ким Чен Ын стоит с зажженной спичкой у фитиля, торчащего из ракеты, и спрашивает: "Я достаточно угрожающе выгляжу?"

Зачем Северная Корея запускает ракеты?

Зачем Северная Корея запускает ракеты?

Конфликты
2 ч. назад
Одна из тюрем Беларуси

В тюрьму за песню на украинском? История белорусской певицы

В тюрьму за песню на украинском? История белорусской певицы

Политика
2 ч. назад
Россияне, бежавшие в Казахстан от мобилизации в РФ

Россияне в Казахстане: Нам говорили другое об этой стране

Россияне в Казахстане: Нам говорили другое об этой стране

Политика
3 ч. назад
Флаг ЕС и Украины

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Европейское политическое сообщество: что будет иметь Украина

Политика
21 ч. назад
Электростанция на буром угле Neurath компании RWE вблизи Кёльна

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

RWE согласна: сначала ренессанс угля, затем ускоренный отказ

Экономика и бизнес
22 ч. назад
На главную страницу