Мосгорсуд продлил на полгода арест политику Кара-Мурзе

Владимир Кара-Мурза останется в СИЗО до 27 августа. Процесс по делу оппозиционного политика, обвиняемого в России по ряду уголовных статей, пройдет в закрытом режиме.

Московский городской суд продлил на полгода арест российскому оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, который обвинен по нескольким уголовным статьям. "Мера пресечения продлена до 27 августа 2023 года", - сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции в понедельник, 6 марта.

Как пишет "Новая газета Европа", суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении медицинских документов, в которых указан диагноз политика, исключающий его нахождение в следственном изоляторе, а также отказал в переводе Кара-Мурзы под домашний арест. Помимо этого, суд постановил, что процесс по делу политика пройдет в закрытом режиме.

Адвокат Кара-Мурзы Вадим Прохоров после судебного заседания рассказал журналистам, что дело его подзащитного будет рассматривать коллегия из трех судей. В их числе, возможно, будет Сергей Подопригоров - фигурант "списка Магнитского", в составлении которого принимал участие сам Кара-Мурза.

Следующее судебное заседание по делу Кара-Мурзы состоится 13 марта.

Дело Кара-Мурзы

Владимир Кара-Мурза был доставлен в Басманный суд Москвы 22 апреля 2022 года. Судья отправил его в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии. Судя по всему, причиной такого решения стало выступление политика в Палате представителей Аризоны 15 марта 2022 года, в котором он упомянул о "сбросе бомб на жилые районы, на больницы и школы" в Украине.

В настоящий момент Кара-Мурза, который имеет кроме российского еще и британское гражданство, проходит обвиняемым сразу по трем статьям Уголовного кодекса - о распространении "фейков" про армию РФ, об осуществлении деятельности "нежелательной" организации и о государственной измене.

Политику, которого, возможно, дважды - в 2015 и 2017 годах - пытались отравить, грозит до 25 лет заключения в колонии строго режима, отмечает "Новая газета Европа". Кара-Мурза не признает вину ни по одному из обвинений и считает свое преследование политически мотивированным.

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