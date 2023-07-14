Обыски у бывших сотрудников Навального в Тамбове и Твери

Против бывших сотрудников штабов российского оппозиционного политика Алексея Навального возбуждают дела по статье об участии в экстремистском сообществе.

Российские правоохранительные органы продолжают оказывать давление на бывших сотрудников штабов Алексея Навального. Ранним утром в пятницу, 14 июля, силовики пришли с обыском к Игорю Сливину, ранее работавшему в штабе Навального в Тамбове. Как сообщает независимый правозащитный медиапортал ОВД-Инфо, в ходе обыска у него изъяли телефон и оргтехнику, после чего в наручниках увезли на допрос.

Позднее стало известно, что Сливина отпустили после допроса. Он стал фигурантом дела по статье об экстремистском сообществе (ст. 282.1 УК РФ). По данным местного издания "Твердый знак", с мужчины взята подписка о неразглашении, поэтому никаких комментариев по сути предъявленных ему обвинений, Сливин не дает.

В то же время, по словам экс-координатора штаба Дианы Рудаковой, Сливин перестал участвовать в его деятельности еще до того, как штабы Навального признали экстремистской организацией.

Одновременно обыск проходил в Твери у Павла Кузьмина. По какому делу проходили следственные действия и какова судьба Кузьмина - неизвестно.

Признали экстремистами

В июне 2021 года российский суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. После этого сторонники оппозиционного политика начали массово уезжать из России. Сам Навальный с января 2021 года находится в заключении, где на него продолжают заводить уголовные дела.

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