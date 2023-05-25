Дело Алексея Навального поступило в Мосгорсуд

В материалах дела Навального, поступивших в Мосгорсуд, указано семь статей. Кроме прочего, его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма.

Материалы уголовного дела, ведущегося в РФ против оппозиционного политика Алексея Навального, поступило в Мосгорсуд, сообщают российские СМИ в четверг, 25 мая. Карточка дела обнародована на сайте суда.

Изначально дело касалось обвинений в создании экстремистского сообщества. Однако теперь к нему добавились эпизоды еще по шести статьям УК РФ: о призывах к экстремизму; о создании НКО, посягающей на права граждан; о финансировании экстремизма; о создании экстремистского сообщества; о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий; о реабилитации нацизма.

Кроме того, как обращает внимание онлайн-издание "Медиазона" , в карточку дела добавили статьи, вменяемые бывшему техническому директору YouTube-канала "Навальный LIVE" Даниэлю Холодному. Сейчас он находится в СИЗО в связи с обвинениями по статье об участии в экстремистском сообществе и его финансировании.

Дата рассмотрения дела на сайте суда не указана.

Преследование Навального в России

В январе 2021 года Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение от последствий отравления на родине боевым веществом семейства "Новичок". Его задержали в аэропорту.

2 февраля 2021 года Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании заменил Алексею Навальному условное наказание по делу "Ив Роше" на реальный срок в 2 года и 8 месяцев с отбыванием в колонии общего режима.

Позже против оппозиционера возбудили еще одно уголовное дело. В марте 2022 года ему назначили 9 лет колонии строгого режима по статьям об особо крупном мошенничестве и неуважении к суду.

Уголовное дело об экстремизме на Алексея Навального и ряд его соратников завели в России октябре 2022 года.

Смотрите также: