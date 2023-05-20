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Алексей НавальныйФото: Preobrazhensky District Court/ITAR-TASS/imago images
Правосудие и законРоссия

Суд Ренна отклонил апелляцию Навальных по иску к Yves Rocher

Дмитрий Андреев
26 мин. назад

Российский политик обвинял компанию в "клеветническом доносе", из-за которого против него и его брата возбудили уголовное дело в России в 2012 году.

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Апелляционный суд во французском Ренне отклонил апелляцию российского оппозиционного политика Алексея Навального по иску к компании Yves Rocher. Об этом в субботу, 20 мая, сообщает AFP. "Это решение совершенно непонятно, сейчас серьезно рассматривается возможность его оспаривания", - сказал адвокат Навального Уильям Бурдон.

Алексей Навальный и его брат Олег Навальный подали иск к Yves Rocher в 2019 году. Они обвиняли французского производителя косметики в "клеветническом доносе", из-за которого против них возбудили уголовное дело в России в 2012 году. В 2021 году иск был отклонен, но защита решила подать апелляцию.

Навальных осудили по делу Yves Rocher

Так называемое дело Yves Rocher было возбуждено в конце 2012 года. Речь идет о хищении средств российского филиала французской компании. Навальным в России предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств. Обвинение утверждало, что они обманом навязали Yves Rocher свою фирму в качестве посредника при оказании транспортно-логистических услуг.

Алексей Навальный получил 3,5 года условно и пять лет испытательного срока. Его брату Олегу дали 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима. В октябре 2017 года Европейский суд по правам человека вынес решение, в соответствии с которым приговор по делу Yves Rocher был признан политически мотивированным, произвольным и необоснованным.

В начале февраля 2021 года, когда Алексей Навальный вернулся из Германии, где он полгода находился на лечении после отравления в России нервно-паралитическим веществом группы "Новичок", ему заменили условный срок по делу Yves Rocher на реальный. После этого против Навального в РФ были возбуждены еще несколько уголовных дел.

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