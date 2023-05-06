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Минюст РФФото: Alexander Scherbak/TASS/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Иноагентами" стали соратники Навального и ряд публицистов

Александра Иванова
11 мин. назад

Среди тех, кого Минюст РФ объявил "иноагентом", - члены команды Навального Мария Певчих и Григорий Албуров, а также сотрудничающий с DW публицист Иван Преображенский.

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Минюст РФ в пятницу, 5 мая, расширил список "иноагентов". Кроме прочих, в него попали соратники находящегося в заключении оппозиционного политика Алексея Навального: глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих и расследователь Команды Навального, участвовавший в съемках фильма "Дворец для Путина" , Григорий Албуров.

Как утверждают российские власти, Мария Певчих "распространяла мнения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации" и публично поддерживала санкции против руководства страны. В свою очередь Албуров "распространял недостоверную информацию о действиях Вооруженных Сил Российской Федерации" и тоже поддерживал санкции, указывает Минюст РФ.

Кроме того, статус "иноагента" был присвоен новосибирскому онлайн-изданию "Тайга.Инфо", ведущему YouTube-канала "Популярная политика" Яну Матвееву, публицистам Александру Осовцову, Владимиру Пастухову и Ивану Преображенскому, сотрудничающему с DW.

В реестре "иноагентов" оказались также экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова-Игенбергс и правозащитница Елена Агафонова, которая, кроме прочего, оказывала помощь семье Москалевых.

Новые организации в списке "иноагентов"

Также "иноагентами" были объявлены женское общественно-политическое движение "Мягкая сила", кризисная группа "СК SOS", ведущая правозащитную деятельность на Северном Кавказе, а также общественная организация "Санкт-Петербургский Русский ПЕН-клуб".

 "Мы продолжим помогать людям, как помогали раньше. Правоохранительные и судебные органы никогда не содействовали нам в защите прав граждан и, наоборот, всячески препятствовали, поэтому решение Минюста нас не удивило и в целом вполне соотносится с государственной политикой по притеснению и дискриминации ЛГБТК+", - заявили в "СК SOS" в связи  присвоением организации статуса "иноагента". Этот комментарий приводит Telegram-канал SOTA.

Законодательство об "иностранных агентах" появилось в России в 2012 году. Как правило, Минюст РФ пополняет списки "иноагентов" еженедельно по пятницам. Сейчас в них занесено 598 физлиц и организаций.

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