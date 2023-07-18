В России хотят сажать на пять лет за оправдание экстремизма

В Госдуму РФ внесен законопроект об уголовном наказании за "пропаганду и оправдание экстремизма". Публичное оправдание экстремизма хотят приравнять к призывам к экстремистской деятельности.

В российскую Госдуму внесен законопроект о введении уголовного наказания и лишении свободы до 5 лет за "пропаганду и оправдание идеологии экстремизма", сообщил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале во вторник, 18 июля.

Изменения в статью 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") предложили внести депутаты Анна Кузнецова, Петр Толстой, Андрей Картаполов и Эрнест Валеев от правящей партии "Единая Россия". Пискарев предложил наказывать за "пропаганду экстремизма" штрафом до 300 тысяч рублей или лишением свободы на срок до 5 лет.

По его словам, ответственность будет грозить за публичное "оправдание или пропаганду экстремизма" наравне с ответственностью за призывы к осуществлению экстремистской деятельности. Пискарев считает, что еще одна уголовная статья поможет профилактике экстремизма и деструктивных идеологий у детей.

Респессивные меры

В России в настоящее время действует похожий закон - "об оправдании терроризма". Он используется в том числе и в репрессивных целях, пишет издание The Insider. Так за комментарии о самоподрыве Михаила Жлобицкого в Архангельском УФСБ были осуждены по обвинению в "оправдании терроризма" антивоенный активист Михаил Кригер и жительница Воронежа Надежда Белова.

Юрист Алексей Прянишников опасается, что на основании поправки об уголовном наказании за оправдание экстремизма граждан можно будет наказывать даже за положительные высказывания в адрес организаций оппозиционера Алексея Навального или за рассказ об очередном расследовании его команды. "Видимо, не хватает статей 280, 282, 282.1, 282.2, 282.3, 282.4 УК, и решили добавить масла в масло", - написал он.

Новое уголовное дело против Навального

19 июня Мосгорсуд на выездном заседании в ИК-6 во Владимирской области начал рассмотрение нового, "экстремистского" уголовного дела против Алексея Навального.

Политику грозит до 30 лет тюрьмы по семи эпизодам уголовного дела: создание экстремистского сообщества, публичные призывы к экстремизму, публичные призывы к экстремизму в сети Интернет, реабилитация нацизма, вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий, создание некоммерческой организации, посягающей на права граждан и финансирование экстремистской деятельности.

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