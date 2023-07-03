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Семья Навального подала иск к колонии, требуя свиданий с ним

Жан Рофе
4 мин. назад

По словам Алексея Навального, за последний год у него не было ни одного свидания с родственниками, только два телефонных звонка 11 месяцев назад.

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Российский оппозиционер Алексей Навальный с женой и детьми (фото из архива)
Алексей Навальный с женой и детьми (фото из архива)Фото: Andrew Lubimov/AP/picture alliance

Родственники Алексея Навального, включая его жену, детей и родителей, подали коллективный иск к исправительной колонии №6, где содержится политик. Они пытаются добиться положенных по закону свиданий и "решительно намереваются дойти до Конституционного суда", сообщается в Telegram-канале российского оппозиционера в понедельник, 3 июля.

По словам Навального, за последний год у него не было ни одного длительного или краткосрочного свидания с близкими, и лишь два раза ему разрешили поговорить по телефону 11 месяцев назад. При этом, как отмечает оппозиционер, по закону ему положены три длительных и три краткосрочных свидания в год, а также минимум шесть телефонных звонков.

"С помощью всяких трюков и "дисциплинарных взысканий" чиновники тюремной системы изобрели для меня специальный режим, в котором просто запрещено все", - пишет Навальный, подчеркивая, что это нарушает не только его права, но и права его детей и пожилых родителей, с которыми политик не может увидеться.

Новое уголовное дело против Навального

Алексей Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". В феврале 2021-го суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Политик находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области.

В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что оппозиционер тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность основанного им Фонда борьбы с коррупцией. В октябре 2022-го стало известно, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года Навального неоднократно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО).

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