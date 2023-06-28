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Навальный о мятеже в России: На защиту Путина никто не встал

Дмитрий Андреев
44 мин. назад

По мнению оппозиционного политика, распад действующего режима в РФ создаст "угрозу гражданской войны", а сторонники Владимира Путина могут "начать войну всех против всех в любой момент".

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Алексей Навальный на заседании суда
Алексей НавальныйФото: Natalia Kolesnikova/AFP

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, прокомментировал мятеж, организованный основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Навального, о случившемся в России он узнал во время заседания суда по новому делу, поскольку с 1 июня в его камере отключено даже радио, а другим заключенным общаться с ним запрещено, и сначала решил, что это "какая-то новая шутка или интернет-мем".

"А когда минуту спустя мне рассказывали про захват Ростова, сбитые вертолеты и военную колонну, движущуюся в Москву, чтобы "убить тварь Шойгу", а судебные в масках тоже слушали и кивали головой, я все ждал, что кто-то крикнет: "Это программа "Розыгрыш"! Но никто не крикнул. Вместо этого пришла прокурор, и мы продолжили процесс, в котором меня обвиняют в создании организации для свержения президента Путина насильственным путем, - написал политик в Instagram.

По словам Навального, для РФ нет большей угрозы, чем режим Владимира Путина. "Это не Запад и не оппозиция сбивали российские вертолеты над Россией. Это не ФБК поставил Россию на порог гражданской войны (и не факт, что мы оттуда ушли). Это сделал Путин персонально. Напоминаю, что он лично помиловал всех этих осужденных, что ехали убивать Шойгу и кого там еще они хотели убивать", - пояснил он.

Оппозиционер считает, что "режим Путина настолько опасен для страны, что даже его неизбежный распад создаст угрозу гражданской войны", а сторонники президента РФ могут "начать войну всех против всех в любой момент".

"В момент, когда на Москву натурально ехали колонны военных для ее захвата, на защиту Путина никто не встал, никакого единения нации вокруг него не произошло. Мы (пока) не знаем точно, насколько популярен Пригожин и его идеи в войсках, но скорее всего Путин там еще менее популярен. По крайней мере, в воюющих частях", - добавил Навальный.

Новое уголовное дело против Навального

Алексей Навальный в январе 2021 года вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после атаки с помощью отравляющего вещества "Новичок". В феврале 2021-го суд заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. С учетом домашнего ареста оппозиционер должен провести под стражей 2 года и 6 месяцев. Политик находится в колонии №6 в Мелехово Владимирской области.

В марте 2022 года Навальному добавили еще 9 лет по делу о мошенничестве: власти считают, что оппозиционер тратил на личные нужды средства, собранные на деятельность основанного им Фонда борьбы с коррупцией. В октябре 2022-го стало известно, что в отношении политика возбуждено новое уголовное дело по обвинению в пропаганде терроризма. За время содержания в ИК-6 c июня прошлого года Навального неоднократно отправляли в штрафной изолятор (ШИЗО).

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