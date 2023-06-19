Дело против Навального: за что ему грозит 30 лет колонии

В понедельник, 19 июня, Мосгорсуд начинает рассматривать новое уголовное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального, которого обвиняют в "экстремизме" и совершении ряда других преступлений. Выездное заседание суда пройдет в колонии во Владимирской области, где оппозиционер уже отбывает девятилетний срок по делу о мошенничестве и неуважении к суду.

По словам самого Навального, по новым обвинениям ему грозит до 30 лет лишения свободы. Его соратники также ожидают, что приговор может быть жестким. "Мы думаем, что суд пройдет довольно быстро и в результате Алексею действительно дадут какой-то невообразимый срок в районе 30 лет", - рассказала DW пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Навального впервые судят за политическую деятельность"

Показательность дела, а значит и неизбежность сурового приговора, подчеркивает и соратник Навального Леонид Волков. "Впервые Навального судят по политической статье за политическую деятельность", - отметил он в эфире подкаста "DW Новости Шоу". По мнению Волкова, особенность нового дела - его исключительно политический характер.

Кира Ярмыш (фото из архива) Фото: Alexander Zemlianichenko/AP/picture alliance

"До этого Кремль пытался сказать: "Да он просто мошенник - украл весь лес, украл всю почту, украл все донаты, вор просто". И поэтому пытался делать эти процессы максимально показательными. Новое дело Навального - чисто политическое, его судят просто за всю его политическую деятельность, которую Кремль задним числом, начиная с 2011 года, объявляет экстремистской", - полагает Волков.

"Мы считаем любой возможный приговор заранее незаконным и все это дело полностью сфабрикованным. Поэтому, конечно, мы будем изо всех сил стараться доносить всему миру, что это так, в том числе проводить какие-то акции", - говорит Кира Ярмыш.

196 томов дела и заседание без журналистов в зале суда

По мнению Ярмыш, российские власти хотят провести этот процесс как можно тише в связи с "отсутствием доказательств". Еще до начала предварительного слушания многие ожидали, что власти попытаются скрыть процесс по делу Навального от внимания общественности. Сначала предварительное заседание суда перенесли с 31 мая на 6 июня. Затем поменяли площадку, перенеся предварительные слушания и сам процесс из Мосгорсуда в колонию, где содержится оппозиционер. Предположение о том, что суд будет закрытый, 5 июня в эфире DW высказал Леонид Волков : "Суд будет максимально закрытым. Все, что мы будет знать, - приговор. Кремль сделает все, чтобы никакая информация не просачивалась".

Леонид Волков Фото: STAR-MEDIA/IMAGO

По итогам предварительного слушания 6 июня суд принял решение провести первое заседание 19 июня в открытом режиме. Это означало, что в зал суда может попасть и пресса. Однако 16 июня представитель пресс-службы Мосгорсуда Вадим Полежаев сообщил "Медиазоне", что никого из журналистов непосредственно в зал на территории владимирской исправительной колонии №6, где будет проходить процесс, не допустят. Они могут находиться в специальном помещении, где можно будет следить за трансляцией заседания. На прошлом процессе по делу Навального такая трансляция периодически прерывалась, а на последнем слове подсудимого ее просто отключили.

В новом деле в отношении Алексея Навального - 196 томов. Всего оппозиционеру инкриминируют нарушение сразу семи статей УК, среди которых организация экстремистского сообщества (речь идет о "Фонде борьбы с коррупцией", признан "экстремистской организацией" 9 июня 2021 года), публичные призывы к экстремизму, реабилитация нацизма и вовлечение несовершеннолетних в совершение опасных для жизни действий (призывы к митингам).

ЕСПЧ - за Навального

В день, когда в колонии во Владимирской области шли предварительные слушания по новому делу в отношении Навального, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге объявил свое решение по иску Навального, поданному его адвокатами еще в августе 2020 года. Речь в нем шла об отказе российских властей расследовать отравление оппозиционного политика, случившееся в том же году. ЕСПЧ встал на сторону истца и указал на нарушение статьи о праве на жизнь Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Суд обязал Россию выплатить Алексею Навальному 40 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба, сочтя завышенной запрошенную им сумму в 300 тысяч евро.

Но и эти деньги получить от российских властей сейчас невозможно. РФ вышла из юрисдикции ЕСПЧ и не признает его решения. "Это (решение суда. - Ред.) означает, что ЕСПЧ признал, что жизнь Алексея действительно была под угрозой и виновата в этом Российская Федерация. Поэтому понятно, что с точки зрения просто установления справедливости это важное решение, и оно доказывает, что наши юристы были правы, несмотря на все отказы российских судов рассматривать эти дела", - констатирует Кира Ярмыш.

Между тем, как пояснил DW представитель Совета Европы, ЕСПЧ может рассматривать иски, поданные россиянами, если эти жалобы касаются нарушений прав граждан РФ, имевших место до середины сентября 2022 года. Только тогда для России истек срок действия юрисдикции Европейского суда по правам человека - через полгода после заявления Москвы о выходе из Совета Европы, сделанного в марте 2022 года.

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