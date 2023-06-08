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Комитет министров СЕ: Москва обязана освободить Навального

Виктория Власенко
24 мин. назад

Россия обязана исполнять решения ЕСПЧ, касающиеся жалоб, поданных до 16 сентября 2022 года. Поэтому российские власти должны освободить Алексея Навального, заявил Комитет министров Совета Европы.

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Алексей Навальный решетчатой клетке
Алексей Навальный должен быть освобожденФото: Denis Kaminev/AP Photo/picture alliance

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) выразил глубокое сожаление по поводу того, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный остается в тюремном заключении и призвал Москву немедленно его освободить в соответствии с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в решении КМСЕ, которое было принято по результатам заседания, состоявшегося в Страсбурге, в среду, 7 июня. 

РФ обязана исполнить решения ЕСПЧ по делам Навального

На заседании КМСЕ рассматривался ход исполнения Россией решений ЕСПЧ по группе дел "Навальный и Офицеров против России". В эту группу вошли решения по восьми жалобам, касающимся уголовных дел, возбужденным российскими властями против Навального, в которых были выявлены нарушения Россией Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Совет Европы в Страсбурге
Совет Европы в Страсбурге Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

"Нарушения, установленные судом в этой группе дел, свидетельствуют о вызывающей глубокую тревогу практике произвольного и необоснованного злоупотребления уголовным и административным правом для того, чтобы задержать, приговорить к тюремному сроку и вынудить замолчать Алексея Навального", - говориться в решении КМСЕ. Руководящий орган Совета Европы (СЕ) призвал российские власти принять "всесторонние меры для обеспечения независимости судебной системы в Российской Федерации".

Россия была исключена из состава СЕ 16 марта 2022 года в качестве реакции на начало широкомасштабного военного вторжения в Украину. После завершения шестимесячного переходного периода, с 16 сентября 2022 года, РФ официально перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека - основополагающего документа ЕСПЧ.

Но в Комитете министров напомнили Москве: несмотря на то, что положения Конвенции уже не действуют на территории РФ, ЕСПЧ "сохраняет компетенцию рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации" до 16 сентября 2022 года, а она в свою очередь "обязана выполнять" все решения суда, вынесенные по этим жалобам.

Россия прекратила коммуникацию с Комитетом министров СЕ

Дела из группы "Навальный и Офицеров против России", включают, в частности, решения по делу "Кировлес", по делу "Ив Роше" и решения по жалобе Навального о серии незаконных задержаний и арестов на протяжении 2012 - 2014 годов и в 2017 году за его участие в акциях протеста. По всем этим делам ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении ряда статей ЕКПЧ. Среди них "произвольное толкование российскими судами уголовного права, повлекшее за собой необоснованные приговоры", "подавление политического плюрализма", "вмешательства в право на свободу мирных собраний" и другие.

С марта 2022 года российские власти прекратили всякую коммуникацию с Комитетом министров и не предоставляют никакой информации к его заседаниям, посвященным ходу исполнения решений ЕСПЧ. Как сообщили DW в пресс-службе СЕ, с декабря прошлого года генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила три личных письма министру иностранный дел РФ Сергею Лаврову, в которых информировала его о результатах заседаний КМСЕ.

В своем последнем, третьем письме, Пейчинович-Бурич еще раз подчеркнула, что российские власти "в соответствии с международным правом связаны безусловным обязательством исполнять все решения" ЕСПЧ и повторила призыв КМСЕ немедленно освободить Алексея Навального. Реакция Москвы на это письмо пока неизвестна, но два предыдущих остались без ответа.

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