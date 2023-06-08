Комитет министров СЕ: Москва обязана освободить Навального

Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) выразил глубокое сожаление по поводу того, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный остается в тюремном заключении и призвал Москву немедленно его освободить в соответствии с постановлением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом говорится в решении КМСЕ, которое было принято по результатам заседания, состоявшегося в Страсбурге, в среду, 7 июня.

РФ обязана исполнить решения ЕСПЧ по делам Навального

На заседании КМСЕ рассматривался ход исполнения Россией решений ЕСПЧ по группе дел "Навальный и Офицеров против России". В эту группу вошли решения по восьми жалобам, касающимся уголовных дел, возбужденным российскими властями против Навального, в которых были выявлены нарушения Россией Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).

Совет Европы в Страсбурге Фото: picture-alliance/dpa/R. Jensen

"Нарушения, установленные судом в этой группе дел, свидетельствуют о вызывающей глубокую тревогу практике произвольного и необоснованного злоупотребления уголовным и административным правом для того, чтобы задержать, приговорить к тюремному сроку и вынудить замолчать Алексея Навального", - говориться в решении КМСЕ. Руководящий орган Совета Европы (СЕ) призвал российские власти принять "всесторонние меры для обеспечения независимости судебной системы в Российской Федерации".

Россия была исключена из состава СЕ 16 марта 2022 года в качестве реакции на начало широкомасштабного военного вторжения в Украину. После завершения шестимесячного переходного периода, с 16 сентября 2022 года, РФ официально перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека - основополагающего документа ЕСПЧ.

Но в Комитете министров напомнили Москве: несмотря на то, что положения Конвенции уже не действуют на территории РФ, ЕСПЧ "сохраняет компетенцию рассматривать жалобы, направленные против Российской Федерации" до 16 сентября 2022 года, а она в свою очередь "обязана выполнять" все решения суда, вынесенные по этим жалобам.

Россия прекратила коммуникацию с Комитетом министров СЕ

Дела из группы "Навальный и Офицеров против России", включают, в частности, решения по делу "Кировлес", по делу "Ив Роше" и решения по жалобе Навального о серии незаконных задержаний и арестов на протяжении 2012 - 2014 годов и в 2017 году за его участие в акциях протеста. По всем этим делам ЕСПЧ признал Россию виновной в нарушении ряда статей ЕКПЧ. Среди них "произвольное толкование российскими судами уголовного права, повлекшее за собой необоснованные приговоры", "подавление политического плюрализма", "вмешательства в право на свободу мирных собраний" и другие.

С марта 2022 года российские власти прекратили всякую коммуникацию с Комитетом министров и не предоставляют никакой информации к его заседаниям, посвященным ходу исполнения решений ЕСПЧ. Как сообщили DW в пресс-службе СЕ, с декабря прошлого года генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич направила три личных письма министру иностранный дел РФ Сергею Лаврову, в которых информировала его о результатах заседаний КМСЕ.

В своем последнем, третьем письме, Пейчинович-Бурич еще раз подчеркнула, что российские власти "в соответствии с международным правом связаны безусловным обязательством исполнять все решения" ЕСПЧ и повторила призыв КМСЕ немедленно освободить Алексея Навального. Реакция Москвы на это письмо пока неизвестна, но два предыдущих остались без ответа.

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