 Комментарий: ЕСПЧ против Кремля - миссия невыполнима? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 18.02.2021

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Россия

Комментарий: ЕСПЧ против Кремля - миссия невыполнима?

Может ли Россия поплатиться своим членством в Совете Европы после отказа освободить Навального? В идеале именно таким и должен быть ответ СЕ, но вероятность этого ничтожно мала, считает Иван Преображенский. 

Заседание ПАСЕ в Страсбурге. Фото из архива, 2017 год

Исключение России из Совета Европы: возможно, но маловероятно

Европейский суд по правам человека в Страсбурге потребовал от российских властей освободить Алексея Навального. Европейские судьи сочли, что жизнь и здоровье оппозиционера находятся в опасности и он не может полноценно готовить свою защиту. Российский министр юстиции Константин Чуйченко называет решение беспрецедентным, политически мотивированным и неисполнимым. Что может произойти после отказа России выполнять требование ЕСПЧ?

Решение ЕСПЧ беспрецедентно

Решение Страсбургского суда по Навальному действительно уникально. ЕСПЧ в принципе редко использует правило 39 своего собственного регламента, позволяющее требовать немедленного освобождения человека, оказавшегося под арестом. Этот случай и вовсе беспрецедентен, потому что формально Навальный еще 2 февраля осужден по уголовному делу и приговорен к замене условного срока на реальный - 3,5 года в колонии общего режима.

Иван Преображенский

Иван Преображенский

Но это в теории. На практике самый известный российский оппозиционер пока не в тюрьме, а только в СИЗО. Как минимум до 20 февраля, когда должна рассматриваться апелляция. Значит, что бы там не заявлял российский Минюст, ЕСПЧ успел со своим решением. Именно к суду, назначенному на 20 февраля, Навальный и должен оказаться на свободе.

Решение Европейского суда основывается на том, что под арестом оппозиционер не находится в безопасности. Прямо на попытку отправления Алексея Навального судьи не указывают, но всем и так понятна эта причина. Равно как и политический характер суда над оппозиционером, да и в целом дела "Ив Роше", которое ЕСПЧ уже требовал от России пересмотреть.

Однако российская юстиция, чьи действия в отношении Навального европейские судьи в 2019 году уже признавали политически мотивированными, в свою очередь, объявляет решение Европейского суда "политическим", а не правовым. У нас в России свое право, как бы говорят представители Кремля.

И символично, что лицом этой истории становится Константин Чуйченко, выпускник юрфака ЛГУ, одногруппник Дмитрия Медведева, начальник Контрольного управления главы государства при двух президентах. Кому говорить от лица коррумпированной системы, как не человеку с такой биографией?

Страх Кремля перед Навальным

С юридической точки зрения официального ответа российского Минюста для ЕСПЧ было бы вполне достаточно. Однако Кремль включил сразу всю административно-пропагандистскую машину. И каждому кремлевскому спикеру, похоже, раздали свой набор аргументов.

МИД устами своей представительницы Марии Захаровой заявляет, что решение ЕСПЧ - "элемент вмешательства во внутренние дела" России. Там вообще не уполномочены заморачиваться со сложной аргументацией. От путинского Совета по правам человека в бой бросили "судью в почетной отставке" Галину Осокину. Делая вид, что она не знакома с подписанными Россией обязательствами перед Советом Европы, Осокина уверяет, что раз Европейский суд принял свое решение исходя из собственного регламента, то России нет нужды его исполнять.

Наконец, последним и столь же неубедительным аргументом Кремля является переписанная в 2020 году Конституция. Теперь там есть статья, позволяющая России не исполнять международные обязательства, если они противоречат ее Основному закону. Отечественный Конституционный суд не издал никакого постановления в ответ на требование ЕСПЧ выпустить Навального. Но вице-спикер Госдумы, член российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой заранее знает, что решение Европейского суда будет противоречить российской Конституции.

Такой синхронный залп из всех орудий Кремля лишний раз подтверждает: дело Навального полностью политическое. Коррумпированный режим, любыми средствами удерживающий власть в России, устраняет общими усилиями опасного оппонента.    

Прощай, Совет Европы?

Теоретически в соответствии с подписанными ранее документами, Россия не может не исполнить решение ЕСПЧ. Однако она уже не раз это делала. И в данном случае поступит так же. А наказывать ее, скорее всего, за это никто не станет.

Все это уже обсуждалось, когда в Парламентской Ассамблее Совета Европы рассматривался вопрос о том, изгнать или вернуть Россию. Единственная серьезная санкция - приостановка или прекращение ее членства в СЕ. Но это лишит россиян возможности оспаривать в ЕСПЧ решения российских судов. Кроме того, Россия сможет снять мораторий на смертную казнь. Многие российские юристы и правозащитники считают, что это станет худшим вариантом для россиян. Вопрос лишь в том, не будет ли это лучшим выходом для самого Совета Европы?

"Мы платим - они танцуют", - презрительно думают в Кремле, прекрасно помня о том, что взносы России составляют примерно 10% бюджета СЕ. И если уж членство было восстановлено после аннексии Крыма, то нет смысла опасаться и теперь. Россия - слишком ценный член Совета Европы.

Но, в конечном счете, она фактически разваливает организацию изнутри, демонстрируя презрение к ее правилам и стандартам. Подавая тем самым пример другим странам. Мол, можно оставаться в клубе "приличных держав" и, в то же время, откровенно плевать на его правила. И даже прецедент с Навальным, похоже, не изменит этой ситуации.

 

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