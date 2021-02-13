 Приговор Навальному: у ЕСПЧ нет возможности надавить на Россию | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 18.02.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Приговор Навальному: у ЕСПЧ нет возможности надавить на Россию

Отказ России освободить Навального по решению ЕСПЧ вряд ли повлечет за собой серьезные последствия. РФ не исключат из состава Совета Европы, хотя формальный повод для этого есть, считают эксперты.

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Здание Европейского суда по правам человека в Страсбурге

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального, приговоренного российским судом к тюремному заключению по делу "Ив Роше". ЕСПЧ учел степень риска для жизни или здоровья Навального и ссылался на правило 39 собственного регламента о временных мерах.

В министерстве юстиции РФ в ответ заявили, что требование ЕСПЧ "заведомо невыполнимо", и обвинили суд в Страсбурге в "грубом вмешательстве в деятельность судебной власти суверенного государства". Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что в соответствии с положениями своей конституции  Россия не намерена выполнять требование ЕСПЧ  немедленно освободить Алексея Навального.

Алексей Навальный в зале суда

Россия ответила отказом на требование ЕСПЧ немедленно освободить Навального

К каким последствиям может привести отказ Москвы выполнять требования ЕСПЧ, DW  спросила у европейских экспертов.

Международные обязательства выше внутреннего права

Профессор Ливерпульского университета в Англии Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере прав человека, критически оценил аргументы российских властей, которыми они мотивируют отказ освободить Навального по решению ЕСПЧ.

"В соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров государство не может использовать свое внутреннее право как основание для невыполнений международных обязательств. Поэтому в данном случае ссылка на внутреннее законодательство, как минимум, проблематична",  - объясняет юрист в комментарии DW.

Он подчеркивает, что в российском праве можно найти множество путей выполнения этих временных мер: для этого нужны "всего лишь политическая воля и желание исполнять решение ЕСПЧ". "В данном случае внутреннее право используется в качестве формального щита, который бы позволил национальным властям проигнорировать временные меры", - убежден Дегтярев.

Исполнение решений ЕСПЧ - принципиально

В самом ЕСПЧ заявление российской стороны об отказе исполнять его решение не комментируют. Как объяснил DW на правах анонимности бывший представитель одной из стран при Совете Европы (СЕ), за выполнением решений ЕСПЧ наблюдает исполнительный орган СЕ - Комитет министров.

Заседание ПАСЕ в Страсбурге. Фото из архива, 2017 год

Шансы на ислючение России из Совета Европы невелики

"Раз в три месяца Комитет министров проводит специальное заседание, на котором рассматривается исполнение государств, входящих в СЕ, решений ЕСПЧ. Если страна систематически их не исполняет, это может стать поводом для того, чтобы начать процесс ее исключения из состава Совета Европы», - объяснил дипломат. 

Отдельно он отметил, что  исполнение решений ЕСПЧ в Комитете министров рассматривают по группам, в которых идет речь о нарушении определенной статьи Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). "Но даже если страна исполняет решения по нескольким группам дел и в то же время уклоняется от блока, в котором, как, например, в случае с Навальным, идет речь о преследованиях по политическим мотивам, это тоже может стать основанием для запуска процедуры исключения", - подчеркнул собеседник.

Перспектива жестких санкций

Константин Дегтярев отмечает, что и Комитет министров СЕ, и ЕСПЧ очень серьезно относятся к невыполнению странами временных мер, поэтому можно ожидать, что обе структуры резко негативно отреагируют на реакцию России. Что же касается формальных последствий, то, по мнению эксперта, суд в Страсбурге в своем постановлении на очередную жалобу Навального, как минимум, придет к выводу, что Россия нарушила статью 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней, в частности, говорится, что государства не должны препятствовать подаче в ЕСПЧ жалобы, а, следовательно, неисполнение регламента о временных мерах можно рассматривать как нарушение статьи 34.

Юрист также не исключает, что к российским властям
могут быть применены более жесткие санкции, чем просто "выражение обеспокоенности ситуацией с Навальным". "Финальной санкцией может стать выдворение России из Совета Европы. Формально это можно сделать за систематические нарушения прав человека", - считает Дегтярев.

Политическое давление без особых последствий

Перспективы серьезных последствий для России скептически оценивает докторант Рурского университета города Бохум, эксперт по межгосударственным искам в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini). "Если Навального не освободят, то ничего особенного не произойдет", - считает она: у ЕСПЧ нет инструментов для того, чтобы вынудить Россию исполнять его решение. "Политическое давление будет нарастать, но перспектива освобождения очень невелика", - прогнозирует Рисини.

Дипломатический источник DW также отметил, что довести дискуссию в Комитете министров до исключения страны из Совета Европы  "очень непросто". "Обычно страна, не исполняющая определенные решения суда, прикрывается тем, что другие решения она все-таки исполняет, а в случае исключения все ее граждане потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ", - объясняет дипломат. По его мнению, реальные шансы на то, что Россию исключат из СЕ, "равны нулю, хотя формальные основания для этого уже существуют".

Смотрите также:

  • График роста числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Рост числа жалоб из России в ЕСПЧ

    Почти каждая вторая жалоба, поступившая в Страсбург, - из России. При этом около 90% их признаются европейским судом не подлежащими рассмотрению. Помимо неправильно оформленных документов, часто в ЕСПЧ отказывают и потому, что заявители обращаются напрямую в международный суд, минуя национальный.

  • Тематика жалоб из России в ЕСПЧ

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Ни свободы, ни безопасности

    По словам главы правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, в 2017 году особенно увеличилось число жалоб в ЕСПЧ от участников протестных акций. "За минувший год их было не менее 400 - самое большое число за все время наблюдения", - говорит эксперт.

  • Компенсации, присужденные ЕСПЧ российским правозащитникам

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    Миллиард на выплаты по решениям ЕСПЧ

    Компенсации, которые ЕСПЧ назначает по итогу рассмотрения дел, заявители получают от государства. В бюджете России на 2017 год изначально заложили 600 млн рублей на выплаты по решениям международных судов (большая часть - именно на вердикты ЕСПЧ). Но эти деньги закончились уже к осени, и государство увеличило годовую сумму до 1 млрд.

  • Инфографика - против каких стран ЕСПЧ часто выносил решения

    Как и зачем обращались россияне в ЕСПЧ в 2017 году

    География нарушений

    Россия - абсолютный лидер по числу вынесенных судом постановлений (до 2012 ранее ее заметно опережала Турция). За последние десять лет россияне вдвое чаще стали выигрывать суды против властей страны.

    Автор: Елена Барышева


Смотреть видео 20:42

ЕСПЧ требует освободить Навального, а Путин говорит об иностранном вмешательстве. DW Новости

Аудио- и видеофайлы по теме

Как Алексей Навальный засудил Россию в Страсбурге – DW Новости  

ЕСПЧ России не указ: приговор братьям Навальным остается в силе  

Также по теме

Russland Moskau | Alexej Nawalny vor Gericht

Адвокаты Навального обратились в Комитет министров Совета Европы 13.02.2021

В обращении защиты Алексея Навального в Совет Европы подчеркивается, что власти России не исполняют решение ЕСПЧ по делу "Ив Роше".

Russland Gerichtsverhandlung Nawalny Anwälte Olga Mikhailova Vadim Kobzev

Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на реальный срок Навальному 20 февраля 12.02.2021

Защита Навального обжаловала решение суда о замене условного срока заключения политика на реальный. 20 февраля апелляция будет рассмотрена в Мосгорсуде.

Russland Alexej Nawalny vor Gericht in Moskau

Amnesty International: Приговор Навальному - "политически мотивированный" 02.02.2021

Приговор Навальному "показывает истинное лицо российских властей, которые, похоже, намерены арестовать любого, кто осмелится выступить против их преступлений и нарушений прав человека", заявили в AI.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Почему Кремль не замечает Тихановскую и надолго ли это?  

Что будет России за неисполнение решения ЕСПЧ  

Суд над Анастасией Шевченко: почему Ростов хранит молчание  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно