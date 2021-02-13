Приговор Навальному: у ЕСПЧ нет возможности надавить на Россию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 февраля призвал Россию освободить оппозиционера Алексея Навального, приговоренного российским судом к тюремному заключению по делу "Ив Роше". ЕСПЧ учел степень риска для жизни или здоровья Навального и ссылался на правило 39 собственного регламента о временных мерах.

В министерстве юстиции РФ в ответ заявили, что требование ЕСПЧ "заведомо невыполнимо", и обвинили суд в Страсбурге в "грубом вмешательстве в деятельность судебной власти суверенного государства". Глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что в соответствии с положениями своей конституции Россия не намерена выполнять требование ЕСПЧ немедленно освободить Алексея Навального.

Россия ответила отказом на требование ЕСПЧ немедленно освободить Навального

К каким последствиям может привести отказ Москвы выполнять требования ЕСПЧ, DW спросила у европейских экспертов.

Международные обязательства выше внутреннего права

Профессор Ливерпульского университета в Англии Константин Дегтярев, специализирующийся на законодательстве в сфере прав человека, критически оценил аргументы российских властей, которыми они мотивируют отказ освободить Навального по решению ЕСПЧ.

"В соответствии с Венской конвенцией о праве международных договоров государство не может использовать свое внутреннее право как основание для невыполнений международных обязательств. Поэтому в данном случае ссылка на внутреннее законодательство, как минимум, проблематична", - объясняет юрист в комментарии DW.

Он подчеркивает, что в российском праве можно найти множество путей выполнения этих временных мер: для этого нужны "всего лишь политическая воля и желание исполнять решение ЕСПЧ". "В данном случае внутреннее право используется в качестве формального щита, который бы позволил национальным властям проигнорировать временные меры", - убежден Дегтярев.

Исполнение решений ЕСПЧ - принципиально

В самом ЕСПЧ заявление российской стороны об отказе исполнять его решение не комментируют. Как объяснил DW на правах анонимности бывший представитель одной из стран при Совете Европы (СЕ), за выполнением решений ЕСПЧ наблюдает исполнительный орган СЕ - Комитет министров.

Шансы на ислючение России из Совета Европы невелики

"Раз в три месяца Комитет министров проводит специальное заседание, на котором рассматривается исполнение государств, входящих в СЕ, решений ЕСПЧ. Если страна систематически их не исполняет, это может стать поводом для того, чтобы начать процесс ее исключения из состава Совета Европы», - объяснил дипломат.

Отдельно он отметил, что исполнение решений ЕСПЧ в Комитете министров рассматривают по группам, в которых идет речь о нарушении определенной статьи Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ). "Но даже если страна исполняет решения по нескольким группам дел и в то же время уклоняется от блока, в котором, как, например, в случае с Навальным, идет речь о преследованиях по политическим мотивам, это тоже может стать основанием для запуска процедуры исключения", - подчеркнул собеседник.

Перспектива жестких санкций

Константин Дегтярев отмечает, что и Комитет министров СЕ, и ЕСПЧ очень серьезно относятся к невыполнению странами временных мер, поэтому можно ожидать, что обе структуры резко негативно отреагируют на реакцию России. Что же касается формальных последствий, то, по мнению эксперта, суд в Страсбурге в своем постановлении на очередную жалобу Навального, как минимум, придет к выводу, что Россия нарушила статью 34 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В ней, в частности, говорится, что государства не должны препятствовать подаче в ЕСПЧ жалобы, а, следовательно, неисполнение регламента о временных мерах можно рассматривать как нарушение статьи 34.

Юрист также не исключает, что к российским властям

могут быть применены более жесткие санкции, чем просто "выражение обеспокоенности ситуацией с Навальным". "Финальной санкцией может стать выдворение России из Совета Европы. Формально это можно сделать за систематические нарушения прав человека", - считает Дегтярев.

Политическое давление без особых последствий

Перспективы серьезных последствий для России скептически оценивает докторант Рурского университета города Бохум, эксперт по межгосударственным искам в ЕСПЧ Изабелла Рисини (Isabella Risini). "Если Навального не освободят, то ничего особенного не произойдет", - считает она: у ЕСПЧ нет инструментов для того, чтобы вынудить Россию исполнять его решение. "Политическое давление будет нарастать, но перспектива освобождения очень невелика", - прогнозирует Рисини.

Дипломатический источник DW также отметил, что довести дискуссию в Комитете министров до исключения страны из Совета Европы "очень непросто". "Обычно страна, не исполняющая определенные решения суда, прикрывается тем, что другие решения она все-таки исполняет, а в случае исключения все ее граждане потеряют возможность обращаться в ЕСПЧ", - объясняет дипломат. По его мнению, реальные шансы на то, что Россию исключат из СЕ, "равны нулю, хотя формальные основания для этого уже существуют".

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